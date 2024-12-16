سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16-12- 2024 ..نشرة أسعار مواد البناء

سعر الحديد والأسمنت .. يتابع العديد من المواطنين عن كثب نشرة أسعار مواد البناء، خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخراً، وتحديداً سعر الحديد والاسمنت التسليح وخام البليت.

وفقًا لبيانات بوابة أسعار مجلس الوزراء، الموجز، يستعرض سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

الحديد الاستثماري: 38,388 جنيهًا، بزيادة قدرها 1,599 جنيهًا عن أسعار أمس.

حديد عز : ارتفع إلى 40,327 جنيهًا، مسجلاً زيادة قدرها 1,041 جنيهًا.

حديد السويس: سجل 39,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

حديد بشاي: سجل 41,000 جنيه للطن.

حديد العشري: بلغ 37,500 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: سجل 39,000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت الرمادي: بلغ سعر الطن 3,023 جنيهًا، بتراجع قدره 47 جنيهًا عن يوم الأحد.

أسمنت النصر: سجل 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية: وصل إلى 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: سجل 1,950 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: بلغ 2,000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر شيكارة الأسمنت

أسمنت الرمادي (شيكارة 50 كجم): بلغ سعر الشيكارة 151.15 جنيهًا.

أسمنت النصر (شيكارة 50 كجم): وصل إلى 98 جنيهًا.

أسمنت الشركة العربية (شيكارة 50 كجم): سجل 100 جنيه.

أسمنت العسكري (شيكارة 50 كجم): بلغ 97.5 جنيهًا.

أسمنت السويس (شيكارة 50 كجم): 100 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر الزلط اليوم

الزلط الفينو: بلغ سعر المتر المكعب 280 جنيهًا.

الزلط العادي: سجل سعر المتر المكعب 250 جنيهًا.

الزلط البحري: وصل إلى 350 جنيهًا للمتر المكعب.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم: سجل سعر المتر المكعب 150 جنيهًا.

الرمل الخشن: بلغ سعر المتر المكعب 200 جنيه.

سعر الرمل اليوم

سعر الطوب الأحمر اليوم

الطوب الأحمر (نوع عادي): سجل سعر الألف طوبة 1,500 جنيه.

الطوب الأحمر (نوع مصمت): بلغ سعر الألف طوبة 1,750 جنيهًا.

الطوب الأحمر (نوع مفرغ): وصل سعر الألف طوبة 1,300 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم

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