سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 15-12- 2024

سعر الحديد اليوم.. يواصل العديد من المواطنين متابعة تطورات سوق مواد البناء، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، خاصة في ظل التذبذب الملحوظ الذي تشهده سعر الحديد التسليح وخام البليت مؤخرًا، هذه التقلبات تؤثر بشكل كبير على حركة السوق، وتجعل من متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمقاولين وأصحاب المشروعات.

لذلك يستعرض موقع الموجز، أسعار مواد البناء اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

وفقًا للبيانات المحدثة من بوابة أسعار مجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد في السوق المصري على النحو التالي:

الحديد الاستثماري: بلغ متوسط السعر 36,788 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 58 جنيهًا عن أسعار أمس.

حديد عز: انخفض إلى 39,285 جنيهًا للطن.

حديد السويس : سجل 39,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي : وصل إلى 41,000 جنيه للطن.

حديد بشاي : بلغ 41,000 جنيه للطن.

حديد العشري : استقر عند 37,500 جنيه للطن.

حديد الجيوشي : سجل 39,000 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية تغييرات طفيفة، وكانت كالتالي:

أسمنت الرمادي : بلغ سعر الطن 3,070 جنيهًا، منخفضًا بمقدار 16 جنيهًا مقارنة بأمس.

أسمنت النصر: سجل 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية : وصل إلى 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري : سجل سعر الطن 1,950 جنيهًا.

أسمنت السويس : بلغ سعر الطن 2,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت

سعر شيكارة الأسمنت الرمادي (50 كجم): يتراوح بين 140-155 جنيهًا حسب الشركة المصنعة والمنطقة.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر الزلط اليوم

الزلط الناعم (متر مكعب): يتراوح بين 250-270 جنيهًا.

الزلط الكبير (متر مكعب): يتراوح بين 270-300 جنيهًا حسب الموقع الجغرافي وجودة المنتج.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم (متر مكعب): يتراوح بين 190-210 جنيهات.

الرمل الخشن (متر مكعب): يتراوح بين 200-230 جنيهًا حسب المنطقة ونوع الرمل.

سعر الرمل اليوم

سعر الطوب الأحمر اليوم

الطوب الأحمر المفرغ (مقاس 25x12x6 سم): يتراوح بين 1,250-1,300 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الأحمر المفرغ (مقاس 25x12x13 سم): يتراوح بين 2,100-2,200 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الأسمنتي (مقاس 20x20x40 سم): يتراوح بين 1,100-1,200 جنيه لكل ألف طوبة.

سعر الطوب الأحمر اليوم

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