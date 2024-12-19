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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. الأمريكي يتحرك من جديد

أعلى سعر للدولار
أعلى سعر للدولار اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم، شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا في البنوك والسوق السوداء، حيث بلغ سعر الشراء 51.75 جنيهًا وسعر البيع 51.33 جنيهًا، مقارنةً بسعر أمس الذي سجل 51.51 جنيهًا.

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك، حيث وصل إلى 50.98 جنيهًا، بينما كان أعلى سعر للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي أيضًا، حيث بلغ 50.89 جنيهًا.

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سعر الدولار اليوم الخميس 19-12-2024 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر

البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 50.988
  • سعر البيع: 50.852

البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 50.95
  • سعر البيع: 50.85

بنك مصر

  • سعر الشراء: 50.93
  • سعر البيع: 50.83

بنك القاهرة

  • سعر الشراء: 50.96
  • سعر البيع: 50.86

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • سعر الشراء: 50.98
  • سعر البيع: 50.89

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 50.96
  • سعر البيع: 50.86

HSBC

  • سعر الشراء: 50.98
  • سعر البيع: 50.89

بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 50.96
  • سعر البيع: 50.86

البنك الأهلي القطري (QNB)

  • سعر الشراء: 50.98
  • سعر البيع: 50.88

بنك كريدي أجريكول

  • سعر الشراء: 50.97
  • سعر البيع: 50.87

بنك البركة

  • سعر الشراء: 50.95
  • سعر البيع: 50.85

البنك المصري الخليجي

  • سعر الشراء: 50.98
  • سعر البيع: 50.88

المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 50.95
  • سعر البيع: 50.85

بنك الكويت الوطني (NBK)

  • سعر الشراء: 50.95
  • سعر البيع: 50.85

المصرف العربي الدولي

  • سعر الشراء: 50.96
  • سعر البيع: 50.86

بنك الشركة المصرفية (SAIB)

  • سعر الشراء: 50.97
  • سعر البيع: 50.87

البنك العقاري المصري العربي

  • سعر الشراء: 50.96
  • سعر البيع: 50.86

بنك الاستثمار العربي

  • سعر الشراء: 50.97
  • سعر البيع: 50.87

بنك قناة السويس

  • سعر الشراء: 50.98
  • سعر البيع: 50.88

البنك الأهلي الكويتي

  • سعر الشراء: 50.92
  • سعر البيع: 50.88

البنك الأهلي اليوناني

  • سعر الشراء: 50.98
  • سعر البيع: 50.89

بنك التنمية الصناعية

  • سعر الشراء: 50.98
  • سعر البيع: 50.89

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