سعر الدولار اليوم الخميس 19-12-2024 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم.. يتابع الكثيرون يوميًا تغيرات سعر الدولار الأمريكي في السوق المصرفي المصري، والذي يعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر في العديد من المجالات مثل التجارة الخارجية، والاستثمار، والسياحة.

وفي هذا السياق، يستعرض “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 18 ديسمبر 2024 بدءًا من البنك المركزي المصري وصولًا إلى البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 50.81 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

أعلن بنك CIB سعر الدولار عند 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.86 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاء أسعار العملات اليوم في البنوك المركزي المصري كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 53.3256 ج.م للشراء، 53.4761 ج.م للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.5598 ج.م للشراء، 64.7449 ج.م للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 165.1246 ج.م للشراء، 165.6667 ج.م للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5221 ج.م للشراء، 13.5598 ج.م للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.5641 ج.م للشراء، 71.7928 ج.م للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.6865 ج.م للشراء، 135.0767 ج.م للبيع.

سعر الريال القطري اليوم: 13.936 ج.م للشراء، 13.9765 ج.م للبيع.

سعر الريال العماني اليوم: 131.9582 ج.م للشراء، 132.3397 ج.م للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.8328 ج.م للشراء، 13.8707 ج.م للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم: 4.6365 ج.م للشراء، 4.6502 ج.م للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم: 35.4648 ج.م للشراء، 35.5631 ج.م للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم: 32.0767 ج.م للشراء، 32.1763 ج.م للبيع.

سعر الين الياباني اليوم: 0.3305 ج.م للشراء، 0.3314 ج.م للبيع.

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