أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة، أول زيادة لها بعد ثلاثة أيام من الانخفاض، حيث ارتفع سعر الكيلو في بورصة الدواجن بمقدار جنيهين ليصل إلى 73 جنيهًا، وفي الأسواق التجارية، بيع كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بسعر 87 جنيهًا، ويستعرض الموجز تفاصيل أسعار الفراخ والطيور المختلفة في هذا التقرير.

الفراخ الساسو تسجل زيادة جديدة

ارتفعت أيضًا أسعار الفراخ الساسو بعد فترة من الاستقرار، حيث وصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 83 جنيهًا، وفي المحال التجارية، تم بيع الفراخ الساسو للمستهلكين بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي تشهد ارتفاعًا في الأسعار

أما أسعار الفراخ البلدي، فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في سعرها اليوم، حيث وصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 125 جنيهًا، فيما جاءت أسعارها بالأسواق التجارية، فقد تم بيع الفراخ البلدي بسعر 135 جنيهًا للكيلو، ما يعكس الزيادة في الطلب على هذا النوع من الدواجن.

الفراخ الأمهات تسجل زيادة في الأسعار

ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل أسعار الفراخ الأمهات على النحو التالي..

سجلت أسعار الفراخ الأمهات أيضًا أول ارتفاع لها اليوم، حيث وصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 66 جنيهًا، بينما في الأسواق التجارية، فقد بلغ سعر الفراخ الأمهات 79 جنيهًا للكيلو، ما يعكس تغيرات في الأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية.

الفراخ

أسعار البيض ثابتة رغم التغيرات في أسعار الدواجن

على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الفراخ، استقرت أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة البيض، تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا حسب الموقع الجغرافي. أما البيض الأبيض فقد تراوحت أسعاره بين 155 و160 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 165 و170 جنيهًا، مع بعض الاختلافات حسب المنطقة وظروف السوق.

وتشهد أسواق الدواجن في مصر اليوم الجمعة، تغييرات ملحوظة مع ارتفاعات في أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة، بينما تواصل أسعار البيض استقرارها نسبيًا، حيث تساهم هذه التحركات في الأسعار في تحديد تكلفة المعيشة للمستهلكين في ظل ظروف السوق المتقلبة.

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