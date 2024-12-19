سعر الفراخ والبط اليوم الخميس 19-12-2024 ..أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تراجع ملحوظ في بعض الأصناف ولكن مع استقرار البعض، وذلك يعكس استمرار التغيرات في سوق الدواجن المصري.

ولذلك يستعرض الموجز، فيما يلي تفاصيل أسعار الدواجن اليوم في مصر، بما في ذلك سعر الفراخ بأنواعها، وسعر البيض، وأسعار الكتكوت، وسعر البط المسكوفي.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تفاوتت أسعار الدواجن في البورصة والأسواق المحلية كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء:

للمستهلك: من 82 إلى 83 جنيهًا للكيلو.

والبورصة: من 72 إلى 73 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الحمراء “الساسو”:

للمستهلك: من 87 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

والبورصة: من 77 إلى 78 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سعر الفراخ البلدي:

للمستهلك: 120 جنيهًا للكيلو.

والبورصة: 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق ما بين 180 و185 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات:

تراوح سعر دواجن الأمهات في الأسواق: من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

البيض الأبيض:

في البورصة: 147 جنيهًا.

للمستهلك: 157 جنيهًا.

البيض الأحمر:

في البورصة: 148 جنيهًا.

للمستهلك: 158 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

البيض البلدي:

في البورصة: 150 جنيهًا.

للمستهلك: 160 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الأسواق

البط البلدي : في الأسواق: من 110 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

: في الأسواق: من 110 إلى 115 جنيهًا للكيلو. البط المسكوفي: في الأسواق: من 120 إلى 125 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم

وفي سياق متصل شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في بورصة الدواجن استقرار نسبي، مع تفاوت بسيط حسب النوع والعمر، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء

الكتكوت الأبيض عمر يوم: 7.5 إلى 8.5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت الساسو

الكتكوت الساسو: 18 جنيهًا.

الكتكوت الساسو بيور: 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت البلدي

الكتكوت البلدي عمر يوم: 7 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت الهجين

الكتكوت الهجين عمر يوم: 11 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت الجيل الثاني

الكتكوت الجيل الثاني عمر يوم: 14 جنيهًا.

نصائح للمستهلكين عند شراء الدواجن اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

شراء المنتجات الطازجة: تحقق من الجودة قبل الشراء وذلك لضمان أفضل طعم وقيمة غذائية سوء كانت للبيض أو الدواجن.

مقارنة أسعار الدواجن والبييض

عند شراء الكتاكيت: تجنب الأمراض وضمان جودة الإنتاج ويجب أن تكون من مصادر موثوقة.

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