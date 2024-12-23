استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

شهدت حركة السوق المصرفية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، يأتي هذا في ظل اهتمام واسع من المواطنين بتتبع التغيرات اليومية في أسعار العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، باعتباره أحد المؤشرات الأساسية للاستقرار الاقتصادي وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

فيما يلي تفاصيل سعر الدولار وفقًا لآخر تحديث في البنوك المصرية وشركات الصرافة، كما سيستعرضها موقع الموجز على النحو التالي..

البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.85 جنيه

بيع: 50.95 جنيه

بنك مصر:

شراء: 50.83 جنيه

بيع: 50.93 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.86 جنيه

بيع: 50.96 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.98 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 50.86 جنيه

بيع: 50.96 جنيه

البنك العربي الإفريقي الدولي:

شراء: 50.86 جنيه

بيع: 50.96 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.86 جنيه

بيع: 50.96 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 50.85 جنيه

بيع: 50.95 جنيه

بنك الإمارات دبي الوطني:

شراء: 50.86 جنيه

بيع: 50.96 جنيه

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي

استمر البنك المركزي في عرض استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية مع تسجيل تحركات طفيفة لبعض العملات الأخرى. جاءت القيم المعلنة للعملات كما يستعرضها الموجز على النحو التالي..

الدولار الأمريكي: شراء 50.85 جنيه، بيع 50.99 جنيه

اليورو: شراء 53.03 جنيه، بيع 53.19 جنيه

الجنيه الإسترليني: شراء 63.92 جنيه، بيع 64.10 جنيه

الدولار الكندي: شراء 35.38 جنيه، بيع 35.49 جنيه

الكرون الدنماركي: شراء 7.11 جنيه، بيع 7.13 جنيه

الكرون النرويجي: شراء 4.47 جنيه، بيع 4.52 جنيه

الكرون السويدي: شراء 4.60 جنيه، بيع 4.63 جنيه

الفرنك السويسري: شراء 56.94 جنيه، بيع 57.10 جنيه

الين الياباني (100 ين): شراء 32.51 جنيه، بيع 32.60 جنيه

الريال السعودي: شراء 13.53 جنيه، بيع 13.57 جنيه

الدينار الكويتي: شراء 165.07 جنيه، بيع 165.56 جنيه

الدرهم الإماراتي: شراء 13.84 جنيه، بيع 13.88 جنيه

الدولار الأسترالي: شراء 31.78 جنيه، بيع 31.87 جنيه

الدينار البحريني: شراء 134.88 جنيه، بيع 135.27 جنيه

الريال العماني: شراء 132.04 جنيه، بيع 132.48 جنيه

الريال القطري: شراء 13.95 جنيه، بيع 13.99 جنيه

الدينار الأردني: شراء 71.62 جنيه، بيع 72.02 جنيه

اليوان الصيني: شراء 6.96 جنيه، بيع 6.98 جنيه

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