سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار.. استقرار تام

سعر الجنيه الاسترليني.. يشهد سوق العملات العالمية اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والمتداولين، خاصة فيما يتعلق بحركة العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي.

وفي الآونة الأخيرة، لوحظ استقرار سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في الأسواق المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

سعر الجنيه الاسترليني

ويرتبط استقرار سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بالعديد من العوامل، منها المؤشرات الاقتصادية للدولتين، كالنمو الاقتصادي، ومستويات التضخم، وأسعار الفائدة التي يُحددها كل من بنك إنجلترا والبنك الاحتياطي الفيدرالي، كما تلعب التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية دورًا مهمًا في تحديد مسار العملات في الأسواق.

استقرار سعر الصرف بين الجنيه الإسترليني والدولار يُعتبر فرصة للمستثمرين والشركات التي تعتمد على التجارة الدولية، حيث يُسهم في تقليل المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، يُساعد الاستقرار في تعزيز ثقة الأسواق وتحسين توقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب.

وبالتالي سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار نحو 1.2569 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري

الموجز ينقل آخر تحديث وقع على سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري الي سجل خلال تعاملات اليوم الأحد 22-12-2024، تباينًا ملحوظًا بين البنوك إلى أن استقر في الختام وجاء على النحو التالي:

بلغ أعلى سعر للشراء 64.0485 جنيه في البنك المركزي المصري

وسجل أدنى سعر للشراء 63.1233 جنيه في المصرف المتحد.

أما على مستوى البيع، فقد تراوحت الأسعار بين 64.25 جنيه كأعلى سعر في البنك المركزي و64.1889 جنيه كأدنى سعر في البنك الأهلي الكويتي.

في البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء 64.0485 جنيه وسعر بيع 64.25 جنيه، مما يعكس استقرار الأسعار الرسمية.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك

وعلى الجانب الآخر، حقق بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) سعر شراء 63.9256 جنيه وسعر بيع 64.5713 جنيه، وهو من بين أعلى الأسعار المعروضة للبيع.

في البنوك الأخرى مثل البنك المصري الخليجي والبنك العقاري المصري العربي، جاءت الأسعار أقل نسبيًا، حيث سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء 63.9053 جنيه و63.5828 جنيه على التوالي، مع أسعار بيع تراوحت بين 64.5917 جنيه و64.2632 جنيه.

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 63.4649 جنيه و63.4654 جنيه على التوالي، مع استقرار سعر البيع عند 64.3011 جنيه و64.2885 جنيه.

من جهة أخرى، سجل بنك القاهرة سعر شراء 63.4529 جنيه وسعر بيع 64.2758 جنيه، ليبقى قريبًا من المتوسط السائد في السوق.

في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء 63.4405 جنيه وسعر بيع 64.2632 جنيه، ما يشير إلى استقرار في الأسعار مقارنة بالبنوك التجارية الأخرى.

إقرأ أيضًا:

أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية