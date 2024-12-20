تعرف علي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة
شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر، و يأتي ذلك وسط ترقب للتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على العملات الأجنبية، ويعرض الموجز الاسعار في البنوك.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 63.89 جنيه.
سعر البيع: 64.53 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 63.89 جنيه.
سعر البيع: 64.53 جنيه.
بنك مصر
سعر الشراء: 63.86 جنيه.
سعر البيع: 64.50 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 63.90 جنيه.
سعر البيع: 64.55 جنيه.
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 63.87 جنيه.
سعر البيع: 64.54 جنيه.
أسعار أخرى للجنيه الإسترليني في البنوك
البنك العقاري المصري
سعر الشراء: 63.90 جنيه.
سعر البيع: 64.54 جنيه.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الشراء: 63.93 جنيه.
سعر البيع: 64.57 جنيه.
يبقى سعر الجنيه الإسترليني مستقرًا مع توقعات بتحركات طفيفة خلال الأيام المقبلة، تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية
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