تعرف علي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر، و يأتي ذلك وسط ترقب للتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على العملات الأجنبية، ويعرض الموجز الاسعار في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 63.89 جنيه.

سعر البيع: 64.53 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 63.89 جنيه.

سعر البيع: 64.53 جنيه.



بنك مصر

سعر الشراء: 63.86 جنيه.

سعر البيع: 64.50 جنيه.



البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 63.90 جنيه.

سعر البيع: 64.55 جنيه.



بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 63.87 جنيه.

سعر البيع: 64.54 جنيه.

أسعار أخرى للجنيه الإسترليني في البنوك

البنك العقاري المصري

سعر الشراء: 63.90 جنيه.

سعر البيع: 64.54 جنيه.



مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 63.93 جنيه.

سعر البيع: 64.57 جنيه.

يبقى سعر الجنيه الإسترليني مستقرًا مع توقعات بتحركات طفيفة خلال الأيام المقبلة، تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية

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