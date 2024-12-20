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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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تعرف علي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

أسعار الجنيه الاسترليني
أسعار الجنيه الاسترليني

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر، و يأتي ذلك وسط ترقب للتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على العملات الأجنبية، ويعرض الموجز الاسعار في البنوك.

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الدلاور مبيتهزش.. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 63.89 جنيه.

سعر البيع: 64.53 جنيه.

 

سعر الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 63.89 جنيه.

سعر البيع: 64.53 جنيه.


بنك مصر

سعر الشراء: 63.86 جنيه.

سعر البيع: 64.50 جنيه.


البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 63.90 جنيه.

سعر البيع: 64.55 جنيه.


بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 63.87 جنيه.

سعر البيع: 64.54 جنيه.

 

أسعار أخرى للجنيه الإسترليني في البنوك

البنك العقاري المصري

سعر الشراء: 63.90 جنيه.

سعر البيع: 64.54 جنيه.


مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 63.93 جنيه.

سعر البيع: 64.57 جنيه.

يبقى سعر الجنيه الإسترليني مستقرًا مع توقعات بتحركات طفيفة خلال الأيام المقبلة، تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية

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