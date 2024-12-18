التضخم يضرب الجنيه السوداني.. تعرف على سعره اليوم الأربعاء

يشهد سعر الجنيه السوداني تدهورًا حادًا بسبب تداعيات الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، تزايدت معدلات البحث عن سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري من قبل السودانيين المغتربين والمقيمين في مصر لمعرفة تطورات سعر الصرف اليومية.

ويقدم الموجز، تفاصيل سعر الجنيه السوداني المعلنة اليوم، على النحو التالي..

الجنيه السوداني

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

سعر 1 جنيه مصري = 11.8263 جنيه سوداني.

سعر 5 جنيهات مصرية = 59.1364 جنيه سوداني.

سعر 10 جنيهات مصرية = 118.273 جنيه سوداني.

سعر 25 جنيهًا مصريًا = 295.682 جنيه سوداني.

سعر 50 جنيهًا مصريًا = 591.291 جنيه سوداني.

سعر 100 جنيه مصري = 1,182.58 جنيه سوداني.

سعر 500 جنيه مصري = 5,912.91 جنيه سوداني.

سعر 1,000 جنيه مصري = 11,825.8 جنيه سوداني.

سعر 5,000 جنيه مصري = 59,126 جنيه سوداني.

سعر 10,000 جنيه مصري = 118,252 جنيه سوداني.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

بالإضافة إلى الجنيه المصري، شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني تغييرات ملحوظة:

الدولار الأمريكي = 447.0690 جنيه سوداني.

الجنيه الإسترليني = 590.8922 جنيه سوداني.

الفرنك السويسري = 485.5540 جنيه سوداني.

الدولار الكندي = 351.7985 جنيه سوداني.

الين الياباني = 3.8891 جنيه سوداني.

الكرونة السويدية = 45.0302 جنيه سوداني.

الكرونة النرويجية = 49.8883 جنيه سوداني.

أسباب تدهور الجنيه السوداني

يرجع التراجع الكارثي في قيمة الجنيه السوداني إلى التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد. تتصدر الحرب الأهلية وضعف السياسات النقدية عوامل هذا التراجع، مما يزيد من صعوبة استقرار العملة ويهدد بانعدام تداولها عالميًا.

أهمية متابعة أسعار الصرف للسودانيين

في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العملات، أصبحت متابعة أسعار الصرف ضرورة للمغتربين والمقيمين. هذه التقلبات تؤثر على قدرتهم على تحويل الأموال وتلبية احتياجاتهم اليومية، ما يجعل استقرار الجنيه السوداني أولوية ملحة لاستعادة التوازن الاقتصادي في البلاد.

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