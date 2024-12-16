سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16-12-2024

سعر الجنيه السوداني اليوم.. شهد سعر الجنيه السوداني انخفاضًا كبيرًا في قيمته مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في السودان نتيجة الحرب المستمرة وحالة الدمار التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.

سعر الجنيه السوداني اليوم

يسعى العديد من المواطنين السودانيين إلى متابعة سعر الصرف اليومي في البنوك المصرية، وسط تزايد أعداد الراغبين في السفر خارج السودان بحثًا عن فرص أفضل.

وفي هذا السياق, تستعرض جريدة “الموجز” سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الجنيه السوداني اليوم نحو0.08 جنيه مصري، بانخفاض نسبته 5.22%، ما يعادل تراجعًا بقيمة 0.00441 جنيه مصري.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

تحويل الجنيه السوداني إلى الجنيه المصري

جاءت قيمة تحويل الجنيه السوداني إلى الجنيه المصري اليوم وفق الأرقام التالية:

1 جنيه سوداني = 0.08 جنيه مصري

5 جنيهات سودانية = 0.40 جنيه مصري

10 جنيهات سودانية = 0.80 جنيه مصري

50 جنيهًا سودانيًا = 4 جنيهات مصرية

100 جنيه سوداني = 8 جنيهات مصرية

500 جنيه سوداني = 40 جنيهًا مصريًا

1,000 جنيه سوداني = 80 جنيهًا مصريًا

5,000 جنيه سوداني = 400 جنيه مصري

10,000 جنيه سوداني = 800 جنيه مصري

50,000 جنيه سوداني = 4,000 جنيه مصري

100,000 جنيه سوداني = 8,000 جنيه مصري

أسباب انخفاض الجنيه السوداني

عانت العملة السودانية من ضغوط كبيرة نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية المتصاعدة، ما أدى إلى تراجع قيمتها على المستوى المحلي والدولي, ومع استمرار الحرب وغياب الاستقرار، أصبح البحث عن بدائل خارجية، سواء من حيث العملة أو الهجرة، أمرًا ملحًا للكثير من السودانيين.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 50.77 جنيه للشراء، 50.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 53.2762 جنيه للشراء، 53.4279 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.0464 جنيه للشراء، 64.282 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9713 جنيه للشراء، 6.9917 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.8469 جنيه للشراء، 57.1204 جنيه للبيع.

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1434 جنيه للشراء، 7.1654 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.7706 جنيه للشراء، 165.2777 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5149 جنيه للشراء، 13.5613 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.4501 جنيه للشراء، 71.8491 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.4364 جنيه للشراء، 134.8421 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت..