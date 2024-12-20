أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.. تفاصيل شاملة

تُعد أسعار البنزين والسولار من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي، حيث تشهد تغيرات مستمرة تؤثر على الحياة اليومية، وفي هذا التقرير يستعرض الموجز أحدث أسعار الوقود بمختلف أنواعه وفقاً لآخر تحديثات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

أسعار البنزين اليوم

بنزين 80: سجل سعر اللتر 13.75 جنيه.

بنزين 92: بلغ سعر اللتر 15.25 جنيه.

بنزين 95: وصل سعر اللتر إلى 17 جنيهاً.

أسعار السولار والكيروسين اليوم

السولار: بلغ سعر اللتر 13.30 جنيه.

الكيروسين: سجل سعر اللتر 13.50 جنيه.

أسعار الغاز بأنواعه

غاز السيارات

سعر اللتر: 7 جنيهات.



غاز الصب

سعر الطن: 12,000 جنيه.



الغاز الطبيعي للمنازل

حتى 30 مترًا مكعبًا: 3 جنيهات للمتر المكعب.

من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب.

أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب.

أسعار المازوت الصناعي

استقر سعر الطن عند 9500 جنيه.

أسعار أسطوانات الغاز

الغاز المنزلي: 150 جنيهًا للأسطوانة.

الغاز التجاري: 200 جنيه للأسطوانة.

تشير أسعار الوقود الحالية إلى استقرار نسبي في السوق المحلي، مع تغيرات طفيفة تهدف إلى مواكبة أسعار الطاقة العالمية، ينصح الخبراء بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل التكاليف طويلة المدى.

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