أسعار البنزين اليوم الأحد 15-12-2024 وموعد الزيادة الجديدة

أسعار البنزين اليوم في مصر.. زادت مؤشرات البحث عبر محرك جوجل عن أسعار البنزين اليوم في مصر, والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا من المواطنين وأصحاب السيارات بعد الزيادة الأخيرة في أكتوبر الماضي.

أسعار البنزين اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار البنزين اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية, وجاءت كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

أسعار أسطوانات الغاز

تباينت أسعار أسطوانات الغاز بين الاستخدام التجاري والمنزلي، وسجلت التالي:

سعر أسطوانة الغاز التجارية: 200 جنيه.

سعر أسطوانة الغاز المنزلية: 150 جنيهًا.

الموعد المرتقب لارتفاع أسعار الوقود

حددت لجنة التسعير التلقائي مارس 2025 لعقد اجتماعها المقبل، مع توقعات بزيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15%, وسيستمر العمل بالأسعار الحالية التي طُبقت في أكتوبر 2024 حتى موعد الاجتماع.

أسعار البنزين اليوم

وفي تصريح سابق خلال أكتوبر 2024، أوضحت مصادر أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود إلى نهاية 2026، مع زيادات تدريجية كل 3 أو 6 أشهر.

زيادة أسعار البنزين في مصر

أعلنت لجنة التسعير التلقائي زيادة أسعار البنزين خلال اجتماعها الأخير في أكتوبر الماضي، لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية, جاءت التعديلات كالتالي:

أسعار البنزين اليوم

بنزين 95: ارتفع من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

بنزين 92: من 13.75 جنيهًا إلى 15.25 جنيهًا.

بنزين 80: من 12.25 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا.

المازوت الصناعي: زاد إلى 9500 جنيه للطن، مع تثبيت المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية.

شهدت أسعار البنزين في مصر ارتفاعها الثالث لعام 2024 خلال أكتوبر، بزيادة تراوحت بين 10% و13.3%, نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة تكاليف المشتقات النفطية, وقبل ذلك، ارتفعت الأسعار في مارس ويوليو من العام نفسه ضمن إجراءات تقليل فاتورة الدعم الحكومي.

اقرأ أيضًا: بعد غلاء البنزين.. حقيقة إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي

حقيقة زيادة المرتبات للموظفين شهر نوفمبر 2024 بعد رفع أسعار البنزين