رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز وطريقة الدفع الإلكتروني.. اعرف الخطوات

تصدّر رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز محركات البحث مع بداية كل شهر ميلادي، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة القيمة المالية المطلوب تسديدها مقابل استهلاك الغاز الطبيعي، وقد وفرت شركة بتروتريد خدمة إلكترونية تتيح للأفراد الاستعلام عن الفواتير بسهولة، لتوفير الوقت والجهد.

وتبين الموجز في السطور التالية رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونياً من خلال خطوات بسيطة وضعتها شركة بتروتريد، وهي كالتالي:

1. الدخول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز.



2. اختيار أيقونة "الاستهلاك الشهري".



3. تحديد المحافظة والمنطقة المسجل بها عداد الغاز.



4. إدخال رقم العداد، بالإضافة إلى رقم الشقة ورقم القطاع الخاص بالعداد.



5. الضغط على "عرض" لعرض الفاتورة الشهرية وقيمة الاستهلاك المطلوبة.

فترة تسجيل قراءات العداد ودفع الفاتورة

تتيح شركة بتروتريد للمواطنين تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي خلال الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، بينما يمكن دفع الفواتير الشهرية بدءاً من يوم 6 حتى 30 من الشهر نفسه.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونياً

تقدم شركة بتروتريد العديد من الوسائل لتسديد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونياً، ما يسهّل على المواطنين سداد القيمة المستحقة دون الحاجة للانتظار أو زيارة الفروع. وتشمل طرق الدفع:

1. المحفظة الإلكترونية: يمكن الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات.



2. منافذ الدفع الإلكتروني: مثل خدمات "أمان" و"خدماتي" وغيرها من المنافذ المنتشرة.



3. التطبيق الإلكتروني: يمكن تحميل تطبيق "استعلام فاتورة الغاز" على الهاتف الذكي لسداد الفواتير مباشرة.

فاتورة الغاز

أهمية توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين

تهدف شركة بتروتريد من خلال هذه الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل حياة المواطنين، وتقليل الزحام في مكاتب الشركة، مع توفير إمكانية الدفع السريع والمباشر لتجنب التأخير أو تراكم الفواتير.

من خلال هذه الخطوات البسيطة والوسائل المتنوعة، أصبح بإمكان المواطنين متابعة استهلاك الغاز الطبيعي ودفع الفواتير بكل سهولة وأمان، مما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات في مصر

إقرا ايضاً

الطرق الحديثة لقراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا.. رابط التسجيل



كيف تستعلم عن فاتورة الغاز الطبيعي بالاسم ورقم العداد؟

