تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.. بخطوات سهلة وبسيطة

أعلنت شركة بتروتريد عن فتح باب تسجيل قراءة عداد الغاز للوحدات السكنية لشهر ديسمبر 2024، بدءًا من الأول وحتى 27 من الشهر الجاري، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الإجراءات عليهم، بما في ذلك الاستعلام عن فواتير قراءة عداد الغاز لسدادها.

الموجز يرصد عبر السطور التالية التفاصيل المتعلقة بـ تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد وكافة الخطوات وطرق السداد.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

لتسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة الغاز، يقدم الموجز الخطوات المتبعة على النحو التالي..

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر 2024

الدخول إلى موقع بتروتريد الرسمي، يمكن للمستخدمين زيارة الرابط الخاص بموقع شركة بتروتريد للاستعلام عن الفاتورة، عبر الرابط هنــــــــا إدخال البيانات المطلوبة، يجب على المستخدم إدخال البيانات الشخصية مثل رقم المشترك، المنطقة، المحافظة، وبعض التفاصيل الأخرى مثل الفرعي والشقة، بعد ذلك، يتم الضغط على "عرض الفواتير" لعرض قيمة الفاتورة. عرض قيمة الفاتورة، فور إدخال البيانات، ستظهر قيمة الفاتورة المستحقة للمواطن، ما يسهل عملية السداد.

كما نقدم للقراء والمتابعين طرق سداد فواتير الغاز بعد تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد كما يلي..

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي

الدفع الإلكتروني، يمكن للمستخدمين سداد الفواتير عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان أو عبر المحافظ الإلكترونية مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلي ومحفظة BM من بنك مصر.

منافذ الدفع الإلكتروني، يتمكن المواطنون من سداد الفاتورة عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحلات التجارية، أو من خلال شركات التحصيل مثل ماي فوري، جوميا، أو من خلال مكاتب البريد.

الدفع عبر ماكينات الصرف الآلي، يمكن أيضًا سداد الفواتير من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف المناطق.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

أهمية تحميل تطبيق بتروتريد

توفر شركة بتروتريد تطبيقًا خاصًا للهواتف المحمولة لتسجيل قراءة العدادات وسداد الفواتير بسهولة، يتيح التطبيق للمواطنين الوصول إلى الخدمات بسرعة وسهولة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت.

طرق التواصل مع بتروتريد

يمكن للعملاء الاتصال على الرقم المختصر 17169 للاستعلام عن الفاتورة أو الإبلاغ عن القراءة.

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 5727 من الهواتف المحمولة أو 09000727 من الخطوط الأرضية.

إرشادات هامة للمواطنين

موعد تسجيل القراءة: يجب على المواطنين تسجيل قراءة العداد قبل نهاية الشهر، وتحديدًا قبل يوم 27 ديسمبر.

الزيارة الشخصية: للمواطنين الذين يفضلون الطرق التقليدية، يمكنهم زيارة فروع الشركة لتسجيل القراءة أو تسديد الفواتير.

ويعد التحول الرقمي خطوة هامة نحو تسهيل الخدمات الحكومية، ومن خلال استخدام الطرق الحديثة مثل التطبيقات والمنافذ الإلكترونية، يمكن للمواطنين إنجاز معاملات الغاز بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

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