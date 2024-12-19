أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024.. استقرار ملحوظ

تصدرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 محركات البحث، مع اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الوقود، الذي يعد عنصرًا حيويًا في الحياة اليومية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم

وفقًا للجنة تسعير المحروقات، شهدت أسعار البنزين والسولار استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث لم تشهد أي تعديلات منذ التحديث الأخير الذي أُعلن عنه في منتصف أكتوبر 2024، نتيجة آلية التسعير التلقائي التي تربط أسعار الوقود المحلية بالتغيرات في الأسواق العالمية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الأسعار الحالية ستظل كما هي حتى نهاية الربع الحالي، ما لم تحدث تغيرات كبيرة في أسعار النفط العالمية، مع تشديد الرقابة لضمان التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار اليوم

جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 كما يلي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.

السولار: 13.30 جنيه للتر.

أسعار المازوت الصناعي والغاز

المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.

غاز الصب: 12 ألف جنيه للطن.

سعر غاز السيارات: 7 جنيهات للتر الواحد.

أسعار البنزين اليوم

أسعار أنابيب الغاز اليوم

أنبوبة الغاز المنزلية (12.5 كجم): 150 جنيهًا للمستهلك.

أنبوبة الغاز الكبيرة (25 كجم): يتراوح سعرها بين 170 جنيهًا و200 جنيه حسب المنطقة.

في بعض المناطق، يتم بيع أنبوبة الغاز بسعر 180 جنيهًا.

رقابة مشددة لمنع التلاعب بالأسعار

تشدد لجنة تسعير المحروقات على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومنافذ بيع الغاز المنزلي. وأكدت اللجنة أنه لا يسمح بالتلاعب في الأسعار، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

توقعات مستقبلية لتغير أسعار الوقود

في تصريحات سابقة، كشفت مصادر حكومية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2026، مع تطبيق زيادات تدريجية كل 3 إلى 6 أشهر لتخفيف الضغط على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ورغم أن الأسعار الحالية مستقرة، إلا أن آلية التسعير التلقائي تتيح تعديل الأسعار في ضوء التغيرات في السوق العالمية للنفط، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات أو تخفيضات طفيفة في المستقبل القريب.

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