بعد الزيادة.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

يحظى سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في مصر، باهتمام العديد من المواطنين ضمن اهتماماتهم بأسعار المواد البترولية.

ويستعرض "الموجز" في التقرير التالي، سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى سعر الغاز والبنزين والسولار.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم للمستهلك 2024

سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام: 150 جنيهًا.

سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 25 كيلو جرام: يتراوح من 170 جنيهًا إلى 200 جنيه حسب المنطقة.

في بعض المناطق، تباع سعر أنبوبة البوتاجاز بسعر 180 جنيهًا.

أسعار الغاز التجاري

غاز صب بسعر 12 ألف جنيه للطن.

سعر غاز السيارات: 7 جنيهات للتر الواحد.

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سعر بنزين 80: نحو 13.75 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92: نحو 15.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 95: نحو 17 جنيهًا للتر.

سعر السولار: نحو 13.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: نحو 13.5 جنيهًا للتر.

المازوت الطبيعي: نحو 9.5 ألف جنيه للطن.

الموعد المرتقب لارتفاع أسعار الوقود

حددت لجنة التسعير التلقائي مارس 2025 لعقد اجتماعها المقبل، مع توقعات بزيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15%, وسيستمر العمل بالأسعار الحالية التي طُبقت في أكتوبر 2024 حتى موعد الاجتماع.

أسعار البنزين اليوم

وفي تصريح سابق خلال أكتوبر 2024، أوضحت مصادر أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود إلى نهاية 2026، مع زيادات تدريجية كل 3 أو 6 أشهر.

تغييرات محتملة في الأسعار

في ظل المتابعة الدقيقة من الحكومة وآلية التسعير المرنة المعتمدة، قد تشهد أسعار الوقود تغييرات طفيفة خلال الأشهر القادمة، بناءً على حركة أسعار النفط عالميًا، سواء بالارتفاع أو الانخفاض. ومع ذلك، تظل الأسعار الحالية ثابتة كما تم تحديدها في أكتوبر 2024.

نصائح لتوفير الوقود

تجنب السرعات العالية وفترات التوقف الطويلة لتقليل استهلاك الوقود.

الاهتمام بصيانة السيارة بشكل منتظم يساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

حاول تقليل استخدام السيارة للرحلات غير الضرورية واختيار وسائل نقل بديلة عند الإمكان.

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