العربية والأجنبية.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

أسعار العملات اليوم.. تعتبر متابعة أسعار العملات من المواضيع التي تشغل اهتمام المستثمرين والأفراد على حد سواء، إذ تؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على العديد من القرارات المالية اليومية.

وفي هذا السياق تستعرض جريدة “الموجز” أسعار العملات اليوم الرئيسية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، وغيرهم، في السوق المصري.

أسعار العملات اليوم

جاء متوسط أسعار العملات اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

53.29 جنيه للشراء.

53.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

64.18 جنيه للشراء.

64.38 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

6.97 جنيه للشراء.

6.99 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

56.90 جنيه للشراء.

57.21 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

7.15 جنيه للشراء.

7.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

164.92 جنيه للشراء.

165.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

13.53 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

71.48 جنيه للشراء.

71.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

134.47 جنيه للشراء.

134.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

13.92 جنيه للشراء.

13.96 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

131.77 جنيه للشراء.

132.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.84 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

4.64 جنيه للشراء.

4.65 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

4.54 جنيه للشراء.

4.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

35.68 جنيه للشراء.

35.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

32.27 جنيه للشراء.

32.49 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

0.33 جنيه للشراء.

0.33 جنيه للبيع.

سعر البات التايلاندي اليوم

1.49 جنيه للشراء.

1.50 جنيه للبيع.

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