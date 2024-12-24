تحديث سعر الدولار الآن بمنتصف التعاملات.. الأخضر يتراجع

تحديث سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية تحديثًا جديدًا منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-12-2024، مسجلًا تراجعًا طفيفًا في البنوك وشركات الصرافة.

ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلي، مدفوعًا بزيادة العائدات من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لهذا يريد العديد من المواطنين التعرف عبر جوجل عن تحديث سعر الدولار الآن.

تحديث سعر الدولار الآن

ويتزامن تحديث سعر الدولار الآن مع استقرار في الأداء الاقتصادي المحلي وجهود البنك المركزي لضبط السيولة النقدية ودعم العملة الوطنية، كما أن تحركات الدولار عالميًا، نتيجة لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية أو تطورات الأسواق المالية الدولية، ساهمت في التأثير على سعر الصرف في السوق المصري.

ويأتي انخفاض سعر الدولار الآن ليخفف الضغوط على المستوردين والمستثمرين الذين يعتمدون على الدولار لتلبية احتياجاتهم، مما قد يؤدي إلى تحسين نسبي في أسعار السلع والخدمات المستوردة.

الموجز ينقل عبر النقاط التالية تفاصيل تحديث سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات الثلاثاء الموافق 24-12-2024، عقب تراجعه ببعض البنوك والمصارف الرسمية والذي جاء على الحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.84 جنيهًا للشراء، ونحو 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ونزل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 51.05 جنيهًا للشراء، ونحو 51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

هبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وتراجع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.86 جنيهًا للشراء، ونحو 50.96 جنيه للبيع.

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