أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ارتفاعًا في بعض الأصناف، في حين تباينت أسعار أصناف أخرى بشكل ملحوظ، وتأتي هذه التغيرات في الأسعار مع بداية الأسبوع، وتظهر بوضوح في سوق العبور للجملة، ويستعرض الموجز في هذا التقرير أبرز الأسعار لأشهر أنواع الأسماك والجمبري.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ويستعرض الموجز، في أسعار السمك البلطي اليوم على النحو التالي..

أسعار البلطي

بلغ سعر كيلو البلطي الممتاز ما بين 69 إلى 73 جنيهًا، بزيادة جنيه واحد عن السعر السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم بين 66 و68 جنيهًا للكيلو.

البلطي الأسواني سجل سعرًا يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

بالنسبة لـ فيليه البلطي، تراوحت الأسعار بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار أسماك أخرى

سعر قشر بياض تراوح بين 150 و270 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس بلدي سجل سعرًا يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بياض أملس مزارع أسعارًا تتراوح بين 40 و90 جنيهًا للكيلو.

القراميط سجلت أسعارًا تتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

السمك

أسعار المكرونة والأسماك البحرية

بلغ سعر المكرونة الخليجي من 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

المكرونة السويسي ارتفعت أسعارها بمقدار 10 جنيهات لتتراوح بين 70 و110 جنيهات للكيلو.

سجل البرانيس الإسكندراني زيادة في السعر ليبلغ بين 70 و110 جنيهات للكيلو.

سمك موسى و السبيط شهدوا أيضًا زيادة بمقدار 10 جنيهات، حيث تراوحت أسعارهما بين 180 و320 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري والأنواع البحرية الأخرى

الجمبري

بلغ سعر الجمبري من 170 إلى 680 جنيهًا للكيلو، حسب الحجم، بزيادة قدرها 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق.

أسعار الأسماك الأخرى

تراوحت أسعار سمك دنيس بين 90 و230 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 15 جنيهًا عن السعر السابق.

سجل سمك شعور و سمك مازاليا أسعارًا تتراوح بين 100 و300 جنيه للكيلو.

سمك الوقار و القاروص سجلوا أسعارًا تتراوح بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد سجل أسعارًا تتراوح بين 50 و80 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المجمد تراوحت أسعاره بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

البربون سجلت أسعارًا تتراوح بين 110 و300 جنيه للكيلو، حسب الحجم.

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