ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-12-2024 في البنوك

سعر الدينار الكويتي .. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الارتفاع في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 165.0726 جنيه للشراء، مقابل 165.5654 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 165.1066 جنيه للشراء، مقابل 165.8331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 164.7705 جنيه للشراء، مقابل 165.898 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 164.8238 جنيه للشراء، مقابل 165.898 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 160.5872 جنيه للشراء، مقابل 165.898 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK إلى 156.411 جنيه للشراء، مقابل 166.3626 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB إلى 165.59 جنيه للشراء، مقابل 166.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي 165.30 جنيه للشراء، مقابل 166.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول إلى 164.7664 جنيه للشراء، مقابل 166.8622 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك CIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك CIB 163.232 جنيه للشراء، مقابل 166.017 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 162 جنيه للشراء، مقابل 166.0279 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 161.1878 جنيه للشراء، مقابل 165.5732 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي AIB 158.9688 جنيه للشراء، مقابل 169.2283 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 158.5789 جنيه للشراء، مقابل 165.9305 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 157.976 جنيه للشراء، مقابل 165.9786 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 154.5152 جنيه للشراء، مقابل 165.9305 جنيه للبيع.

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