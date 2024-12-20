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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في مصر

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20 ديسمبر حالة من الاستقرار, مسجلًا في بنك مصر نحو 164.66 جنيه للشراء، و165.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتستعرض جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 165.04 جنيه للشراء، و165.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 164.66 جنيه للشراء، و165.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 164.30 جنيه للشراء، و165.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 164.29 جنيه للشراء، و165.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB 162.75 جنيه للشراء، و165.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 161.56 جنيه للشراء، و165.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 160.21 جنيه للشراء، و165.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 158.24 جنيه للشراء، و165.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 155.96 جنيه للشراء، و165.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 154.09 جنيه للشراء، و165.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB 165.10 جنيه للشراء، و165.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 165.07 جنيه للشراء، و165.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 164.44 جنيه للشراء، و165.47 جنيه للبيع.

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