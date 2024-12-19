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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي اليوم 19 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تحركات جديدة في البنوك المصرية، حيث سجل أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي، بينما جاء أفضل سعر للبيع في بنك سايب، وتستمر هذه التغيرات في إطار تفاعل السوق المصري مع حركة العملات الأجنبية، ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 165.667 جنيه
  • سعر البيع: 165.125 جنيه

البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 165.518 جنيه
  • سعر البيع: 164.401 جنيه

بنك مصر

  • سعر الشراء: 165.518 جنيه
  • سعر البيع: 164.823 جنيه

بنك القاهرة

  • سعر الشراء: 165.55 جنيه
  • سعر البيع: 164.594 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • سعر الشراء: 165.68 جنيه
  • سعر البيع: 161.46 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 165.55 جنيه
  • سعر البيع: 162.592 جنيه

بنك HSBC

  • سعر الشراء: 165.58 جنيه
  • سعر البيع: 165.2 جنيه

بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 165.583 جنيه
  • سعر البيع: 160.083 جنيه
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البنك الأهلي القطري (QNB)

  • سعر الشراء: 165.518 جنيه
  • سعر البيع: 157.988 جنيه

كريدي أجريكول

  • سعر الشراء: 166.415 جنيه
  • سعر البيع: 164.377 جنيه

البنك المصري الخليجي

  • سعر الشراء: 165.831 جنيه
  • سعر البيع: 157.573 جنيه

المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 165.55 جنيه
  • سعر البيع: 153.97 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

  • سعر الشراء: 165.938 جنيه
  • سعر البيع: 156.01 جنيه

المصرف العربي الدولي

  • سعر الشراء: 165.55 جنيه
  • سعر البيع: 165.166 جنيه

بنك الشركة المصرفية (SAIB)

  • سعر الشراء: 165.58 جنيه
  • سعر البيع: 165.2 جنيه

بنك الاستثمار العربي

  • سعر الشراء: 168.764 جنيه
  • سعر البيع: 158.531 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

  • أفضل بنك للشراء
  • سعر الشراء: 165.444 جنيه
  • سعر البيع: 160.858 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

  • سعر الشراء: 165.58 جنيه
  • سعر البيع: 165.2 جنيه

بنك التنمية الصناعية

  • سعر الشراء: 165.58 جنيه
  • سعر البيع: 165.2 جنيه

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

  • سعر الشراء: 167.12 جنيه
  • سعر البيع: 165.78 جنيه
  • آخر سعر أمس: 166.32 جنيه
  • التغير: 0.8 جنيه

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