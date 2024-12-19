سعر الدينار الكويتي اليوم 19 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تحركات جديدة في البنوك المصرية، حيث سجل أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي، بينما جاء أفضل سعر للبيع في بنك سايب، وتستمر هذه التغيرات في إطار تفاعل السوق المصري مع حركة العملات الأجنبية، ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 165.667 جنيه

سعر البيع: 165.125 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 165.518 جنيه

سعر البيع: 164.401 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 165.518 جنيه

سعر البيع: 164.823 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 165.55 جنيه

سعر البيع: 164.594 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 165.68 جنيه

سعر البيع: 161.46 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 165.55 جنيه

سعر البيع: 162.592 جنيه

بنك HSBC

سعر الشراء: 165.58 جنيه

سعر البيع: 165.2 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 165.583 جنيه

سعر البيع: 160.083 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 165.518 جنيه

سعر البيع: 157.988 جنيه

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 166.415 جنيه

سعر البيع: 164.377 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 165.831 جنيه

سعر البيع: 157.573 جنيه

المصرف المتحد

سعر الشراء: 165.55 جنيه

سعر البيع: 153.97 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 165.938 جنيه

سعر البيع: 156.01 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 165.55 جنيه

سعر البيع: 165.166 جنيه

بنك الشركة المصرفية (SAIB)

سعر الشراء: 165.58 جنيه

سعر البيع: 165.2 جنيه

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 168.764 جنيه

سعر البيع: 158.531 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

أفضل بنك للشراء

سعر الشراء: 165.444 جنيه

سعر البيع: 160.858 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

سعر الشراء: 165.58 جنيه

سعر البيع: 165.2 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 165.58 جنيه

سعر البيع: 165.2 جنيه

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر الشراء: 167.12 جنيه

سعر البيع: 165.78 جنيه

آخر سعر أمس: 166.32 جنيه

التغير: 0.8 جنيه

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