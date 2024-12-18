تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تراجعًا طفيفًا في السوق المصرية، حيث بلغ سعر الشراء في السوق السوداء 166.32 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 164.99 جنيهًا، مسجلًا تغيرًا بمقدار 0.1 جنيه مقارنةً بسعر الأمس الذي بلغ 166.22 جنيهًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
أفضل أسعار البنوك
- أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 165.16 جنيه.
- أفضل بنك للبيع: بنك سايب بسعر 164.88 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك المركزي المصري:
- الشراء: 165.382 جنيه
- البيع: 164.854 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- الشراء: 165.247 جنيه
- البيع: 164.175 جنيه
بنك مصر:
- الشراء: 165.247 جنيه
- البيع: 164.505 جنيه
بنك القاهرة:
- الشراء: 165.247 جنيه
- البيع: 164.334 جنيه
بنك الإسكندرية:
- الشراء: 165.279 جنيه
- البيع: 159.8 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- الشراء: 165.247 جنيه
- البيع: 162.336 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- الشراء: 165.767 جنيه
- البيع: 161.587 جنيه
بنك HSBC:
- الشراء: 165.31 جنيه
- البيع: 164.88 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- الشراء: 165.158 جنيه
- البيع: 160.595 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- الشراء: 165.715 جنيه
- البيع: 155.593 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- الشراء: 165.247 جنيه
- البيع: 164.815 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB):
- الشراء: 165.28 جنيه
- البيع: 157.801 جنيه
المصرف المتحد:
- الشراء: 165.247 جنيه
- البيع: 153.727 جنيه
بنك كريدي أجريكول:
- الشراء: 166.148 جنيه
- البيع: 164.059 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):
- الشراء: 165.31 جنيه
- البيع: 164.88 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- الشراء: 168.5 جنيه
- البيع: 158.281 جنيه
يأتي هذا التراجع الطفيف في ظل التغيرات المستمرة في سوق العملات الأجنبية، حيث تتأثر حركة أسعار الدينار الكويتي بالتقلبات العالمية، فضلًا عن العرض والطلب في السوق المحلية، ومن المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تزايد الترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر على حركة أسعار الصرف في الأسواق العالمية.
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