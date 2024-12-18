تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تراجعًا طفيفًا في السوق المصرية، حيث بلغ سعر الشراء في السوق السوداء 166.32 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 164.99 جنيهًا، مسجلًا تغيرًا بمقدار 0.1 جنيه مقارنةً بسعر الأمس الذي بلغ 166.22 جنيهًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أفضل أسعار البنوك

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 165.16 جنيه.

أفضل بنك للبيع: بنك سايب بسعر 164.88 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري:

الشراء: 165.382 جنيه

البيع: 164.854 جنيه

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 165.247 جنيه

البيع: 164.175 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 165.247 جنيه

البيع: 164.505 جنيه

بنك القاهرة:

الشراء: 165.247 جنيه

البيع: 164.334 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 165.279 جنيه

البيع: 159.8 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 165.247 جنيه

البيع: 162.336 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 165.767 جنيه

البيع: 161.587 جنيه

بنك HSBC:

الشراء: 165.31 جنيه

البيع: 164.88 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

الشراء: 165.158 جنيه

البيع: 160.595 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

الشراء: 165.715 جنيه

البيع: 155.593 جنيه

المصرف العربي الدولي:

الشراء: 165.247 جنيه

البيع: 164.815 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

الشراء: 165.28 جنيه

البيع: 157.801 جنيه

المصرف المتحد:

الشراء: 165.247 جنيه

البيع: 153.727 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

الشراء: 166.148 جنيه

البيع: 164.059 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):

الشراء: 165.31 جنيه

البيع: 164.88 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

الشراء: 168.5 جنيه

البيع: 158.281 جنيه

يأتي هذا التراجع الطفيف في ظل التغيرات المستمرة في سوق العملات الأجنبية، حيث تتأثر حركة أسعار الدينار الكويتي بالتقلبات العالمية، فضلًا عن العرض والطلب في السوق المحلية، ومن المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تزايد الترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر على حركة أسعار الصرف في الأسواق العالمية.

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