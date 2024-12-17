siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، تباينًا في أسعار البيع والشراء بين البنوك المختلفة، مع تسجيل تغير طفيف مقارنة بأسعار الأمس، كما سجل الدينار الكويتي سعرًا مرتفعًا في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الشراء 165.86 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 164.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

لا يفوتك

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام؟

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام؟

البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 165.448 جنيه
  • سعر البيع: 164.923 جنيه

البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 165.307 جنيه
  • سعر البيع: 164.207 جنيه

بنك مصر

  • سعر الشراء: 165.307 جنيه
  • سعر البيع: 164.421 جنيه

بنك القاهرة

  • سعر الشراء: 165.274 جنيه
  • سعر البيع: 164.334 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • سعر الشراء: 165.534 جنيه
  • سعر البيع: 161.333 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 165.361 جنيه
  • سعر البيع: 162.432 جنيه

بنك HSBC

  • سعر الشراء: 165.448 جنيه
  • سعر البيع: 164.923 جنيه

بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 165.339 جنيه
  • سعر البيع: 159.863 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

  • سعر الشراء: 165.339 جنيه
  • سعر البيع: 157.833 جنيه

كريدي أجريكول

  • سعر الشراء: 166.268 جنيه
  • سعر البيع: 164.039 جنيه

البنك المصري الخليجي

  • سعر الشراء: 165.441 جنيه
  • سعر البيع: 157.294 جنيه

المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 165.307 جنيه
  • سعر البيع: 153.758 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

  • سعر الشراء: 165.694 جنيه
  • سعر البيع: 155.669 جنيه

المصرف العربي الدولي

  • سعر الشراء: 165.307 جنيه
  • سعر البيع: 164.730 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

  • سعر الشراء: 165.370 جنيه
  • سعر البيع: 164.790 جنيه

بنك الاستثمار العربي

  • سعر الشراء: 168.599 جنيه
  • سعر البيع: 158.375 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

  • أفضل بنك للشراء
  • سعر الشراء: 165.237 جنيه
  • سعر البيع: 160.673 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

  • أفضل بنك للبيع
  • سعر الشراء: 165.448 جنيه
  • سعر البيع: 164.923 جنيه

بنك التنمية الصناعية

  • سعر الشراء: 165.448 جنيه
  • سعر البيع: 164.923 جنيه

السعر في السوق السوداء

  • سعر الشراء: 165.86 جنيه
  • سعر البيع: 164.53 جنيه
  • التغير عن الأمس: زيادة 0.11 جنيه

اقرأ أيضًا: 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-12-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك
 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام؟
 

 

لا يفوتك

عليها صورة الأسد.. قرار هام من أحمد الشرع بشأن الليرة السورية

الفائض المالي يقفز لأعلى مستوى في تاريخ مصر.. السر في رأس الحكمة

نزل تاني.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 -20-204
تم نسخ الرابط