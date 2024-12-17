سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، تباينًا في أسعار البيع والشراء بين البنوك المختلفة، مع تسجيل تغير طفيف مقارنة بأسعار الأمس، كما سجل الدينار الكويتي سعرًا مرتفعًا في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الشراء 165.86 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 164.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 165.448 جنيه

سعر البيع: 164.923 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 165.307 جنيه

سعر البيع: 164.207 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 165.307 جنيه

سعر البيع: 164.421 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 165.274 جنيه

سعر البيع: 164.334 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 165.534 جنيه

سعر البيع: 161.333 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 165.361 جنيه

سعر البيع: 162.432 جنيه

بنك HSBC

سعر الشراء: 165.448 جنيه

سعر البيع: 164.923 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 165.339 جنيه

سعر البيع: 159.863 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 165.339 جنيه

سعر البيع: 157.833 جنيه

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 166.268 جنيه

سعر البيع: 164.039 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 165.441 جنيه

سعر البيع: 157.294 جنيه

المصرف المتحد

سعر الشراء: 165.307 جنيه

سعر البيع: 153.758 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 165.694 جنيه

سعر البيع: 155.669 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 165.307 جنيه

سعر البيع: 164.730 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

سعر الشراء: 165.370 جنيه

سعر البيع: 164.790 جنيه

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 168.599 جنيه

سعر البيع: 158.375 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

أفضل بنك للشراء

سعر الشراء: 165.237 جنيه

سعر البيع: 160.673 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

أفضل بنك للبيع

سعر الشراء: 165.448 جنيه

سعر البيع: 164.923 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 165.448 جنيه

سعر البيع: 164.923 جنيه

السعر في السوق السوداء

سعر الشراء: 165.86 جنيه

سعر البيع: 164.53 جنيه

التغير عن الأمس: زيادة 0.11 جنيه

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