سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، تباينًا في أسعار البيع والشراء بين البنوك المختلفة، مع تسجيل تغير طفيف مقارنة بأسعار الأمس، كما سجل الدينار الكويتي سعرًا مرتفعًا في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الشراء 165.86 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 164.53 جنيه.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 165.448 جنيه
- سعر البيع: 164.923 جنيه
البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 165.307 جنيه
- سعر البيع: 164.207 جنيه
بنك مصر
- سعر الشراء: 165.307 جنيه
- سعر البيع: 164.421 جنيه
بنك القاهرة
- سعر الشراء: 165.274 جنيه
- سعر البيع: 164.334 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 165.534 جنيه
- سعر البيع: 161.333 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
- سعر الشراء: 165.361 جنيه
- سعر البيع: 162.432 جنيه
بنك HSBC
- سعر الشراء: 165.448 جنيه
- سعر البيع: 164.923 جنيه
بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 165.339 جنيه
- سعر البيع: 159.863 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB)
- سعر الشراء: 165.339 جنيه
- سعر البيع: 157.833 جنيه
كريدي أجريكول
- سعر الشراء: 166.268 جنيه
- سعر البيع: 164.039 جنيه
البنك المصري الخليجي
- سعر الشراء: 165.441 جنيه
- سعر البيع: 157.294 جنيه
المصرف المتحد
- سعر الشراء: 165.307 جنيه
- سعر البيع: 153.758 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK)
- سعر الشراء: 165.694 جنيه
- سعر البيع: 155.669 جنيه
المصرف العربي الدولي
- سعر الشراء: 165.307 جنيه
- سعر البيع: 164.730 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)
- سعر الشراء: 165.370 جنيه
- سعر البيع: 164.790 جنيه
بنك الاستثمار العربي
- سعر الشراء: 168.599 جنيه
- سعر البيع: 158.375 جنيه
البنك الأهلي الكويتي
- أفضل بنك للشراء
- سعر الشراء: 165.237 جنيه
- سعر البيع: 160.673 جنيه
البنك الأهلي اليوناني
- أفضل بنك للبيع
- سعر الشراء: 165.448 جنيه
- سعر البيع: 164.923 جنيه
بنك التنمية الصناعية
- سعر الشراء: 165.448 جنيه
- سعر البيع: 164.923 جنيه
السعر في السوق السوداء
- سعر الشراء: 165.86 جنيه
- سعر البيع: 164.53 جنيه
- التغير عن الأمس: زيادة 0.11 جنيه
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