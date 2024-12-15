سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام؟

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، في مصرف أبوظبي الإسلامي 165.701 جنيه مصري للشراء و161.365 جنيه مصري للبيع، مع استقرار ملحوظ مقارنة بسعر أمس.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

المصرف المركزي المصري:

شراء: 165.574

بيع: 165.069

البنك الأهلي المصري:

شراء: 165.345

بيع: 164.475

بنك مصر:

شراء: 165.345

بيع: 164.668

بنك القاهرة:

شراء: 165.604

بيع: 164.529

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 165.636

بيع: 162.56

HSBC:

شراء: 165.64

بيع: 165.14

بنك الإسكندرية:

شراء: 165.636

بيع: 160.02

البنك الأهلي القطري QNB:

شراء: 165.604

بيع: 157.957

كريدي أجريكول:

شراء: 166.469

بيع: 164.21

البنك المصري الخليجي:

شراء: 165.798

بيع: 157.48

المصرف المتحد:

شراء: 165.571

بيع: 153.879

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 166.019

بيع: 155.965

المصرف العربي الدولي:

شراء: 165.604

بيع: 165.106

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 165.64

بيع: 165.14

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 168.433

بيع: 158.219

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 164.26

بيع: 159.538

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 165.64

بيع: 165.14

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 165.64

بيع: 165.14

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

في السوق السوداء، سجل سعر الدينار الكويتي 164.51 جنيه للشراء و163.19 جنيه للبيع، مما يعكس التفاوت في أسعار الصرف بين البنوك الرسمية وغير الرسمية.

أسعار الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 165.7 جنيه مصري

5 دينار كويتي = 828.51 جنيه مصري

10 دينار كويتي = 1,657.01 جنيه مصري

25 دينار كويتي = 4,142.53 جنيه مصري

50 دينار كويتي = 8,285.05 جنيه مصري

100 دينار كويتي = 16,570.1 جنيه مصري

150 دينار كويتي = 24,855.15 جنيه مصري

200 دينار كويتي = 33,140.2 جنيه مصري

250 دينار كويتي = 41,425.25 جنيه مصري

300 دينار كويتي = 49,710.3 جنيه مصري

500 دينار كويتي = 82,850.5 جنيه مصري

700 دينار كويتي = 115,990.7 جنيه مصري

1,000 دينار كويتي = 165,701 جنيه مصري

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