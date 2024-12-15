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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام؟

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، في مصرف أبوظبي الإسلامي 165.701 جنيه مصري للشراء و161.365 جنيه مصري للبيع، مع استقرار ملحوظ مقارنة بسعر أمس.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

المصرف المركزي المصري:

  • شراء: 165.574
  • بيع: 165.069

البنك الأهلي المصري:

  • شراء: 165.345
  • بيع: 164.475

بنك مصر:

  • شراء: 165.345
  • بيع: 164.668

بنك القاهرة:

  • شراء: 165.604
  • بيع: 164.529

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • شراء: 165.636
  • بيع: 162.56

HSBC:

  • شراء: 165.64
  • بيع: 165.14

بنك الإسكندرية:

  • شراء: 165.636
  • بيع: 160.02

البنك الأهلي القطري QNB:

  • شراء: 165.604
  • بيع: 157.957

كريدي أجريكول:

  • شراء: 166.469
  • بيع: 164.21

البنك المصري الخليجي:

  • شراء: 165.798
  • بيع: 157.48

المصرف المتحد:

  • شراء: 165.571
  • بيع: 153.879

بنك الكويت الوطني (NBK):

  • شراء: 166.019
  • بيع: 155.965

المصرف العربي الدولي:

  • شراء: 165.604
  • بيع: 165.106

بنك الشركة المصرفية (سايب):

  • شراء: 165.64
  • بيع: 165.14

بنك الاستثمار العربي:

  • شراء: 168.433
  • بيع: 158.219

البنك الأهلي الكويتي:

  • شراء: 164.26
  • بيع: 159.538

البنك الأهلي اليوناني:

  • شراء: 165.64
  • بيع: 165.14

بنك التنمية الصناعية:

  • شراء: 165.64
  • بيع: 165.14

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

في السوق السوداء، سجل سعر الدينار الكويتي 164.51 جنيه للشراء و163.19 جنيه للبيع، مما يعكس التفاوت في أسعار الصرف بين البنوك الرسمية وغير الرسمية.

أسعار الدينار الكويتي 

  • 1 دينار كويتي = 165.7 جنيه مصري
  • 5 دينار كويتي = 828.51 جنيه مصري
  • 10 دينار كويتي = 1,657.01 جنيه مصري
  • 25 دينار كويتي = 4,142.53 جنيه مصري
  • 50 دينار كويتي = 8,285.05 جنيه مصري
  • 100 دينار كويتي = 16,570.1 جنيه مصري
  • 150 دينار كويتي = 24,855.15 جنيه مصري
  • 200 دينار كويتي = 33,140.2 جنيه مصري
  • 250 دينار كويتي = 41,425.25 جنيه مصري
  • 300 دينار كويتي = 49,710.3 جنيه مصري
  • 500 دينار كويتي = 82,850.5 جنيه مصري
  • 700 دينار كويتي = 115,990.7 جنيه مصري
  • 1,000 دينار كويتي = 165,701 جنيه مصري

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