سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 ديسمبر 2024.. وصل كام؟
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، في مصرف أبوظبي الإسلامي 165.701 جنيه مصري للشراء و161.365 جنيه مصري للبيع، مع استقرار ملحوظ مقارنة بسعر أمس.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك
ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
المصرف المركزي المصري:
- شراء: 165.574
- بيع: 165.069
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 165.345
- بيع: 164.475
بنك مصر:
- شراء: 165.345
- بيع: 164.668
بنك القاهرة:
- شراء: 165.604
- بيع: 164.529
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 165.636
- بيع: 162.56
HSBC:
- شراء: 165.64
- بيع: 165.14
بنك الإسكندرية:
- شراء: 165.636
- بيع: 160.02
البنك الأهلي القطري QNB:
- شراء: 165.604
- بيع: 157.957
كريدي أجريكول:
- شراء: 166.469
- بيع: 164.21
البنك المصري الخليجي:
- شراء: 165.798
- بيع: 157.48
المصرف المتحد:
- شراء: 165.571
- بيع: 153.879
بنك الكويت الوطني (NBK):
- شراء: 166.019
- بيع: 155.965
المصرف العربي الدولي:
- شراء: 165.604
- بيع: 165.106
بنك الشركة المصرفية (سايب):
- شراء: 165.64
- بيع: 165.14
بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 168.433
- بيع: 158.219
البنك الأهلي الكويتي:
- شراء: 164.26
- بيع: 159.538
البنك الأهلي اليوناني:
- شراء: 165.64
- بيع: 165.14
بنك التنمية الصناعية:
- شراء: 165.64
- بيع: 165.14
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
في السوق السوداء، سجل سعر الدينار الكويتي 164.51 جنيه للشراء و163.19 جنيه للبيع، مما يعكس التفاوت في أسعار الصرف بين البنوك الرسمية وغير الرسمية.
أسعار الدينار الكويتي
- 1 دينار كويتي = 165.7 جنيه مصري
- 5 دينار كويتي = 828.51 جنيه مصري
- 10 دينار كويتي = 1,657.01 جنيه مصري
- 25 دينار كويتي = 4,142.53 جنيه مصري
- 50 دينار كويتي = 8,285.05 جنيه مصري
- 100 دينار كويتي = 16,570.1 جنيه مصري
- 150 دينار كويتي = 24,855.15 جنيه مصري
- 200 دينار كويتي = 33,140.2 جنيه مصري
- 250 دينار كويتي = 41,425.25 جنيه مصري
- 300 دينار كويتي = 49,710.3 جنيه مصري
- 500 دينار كويتي = 82,850.5 جنيه مصري
- 700 دينار كويتي = 115,990.7 جنيه مصري
- 1,000 دينار كويتي = 165,701 جنيه مصري
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