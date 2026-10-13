اتفاق الديزل الروسي الأمريكي.. هل تتغير أسعار البنزين والسولار في مصر خلال أكتوبر 2026؟

تتصدر أسعار البنزين والسولار في مصر اهتمامات المواطنين خلال أكتوبر 2026، بالتزامن مع ترقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المنتظر أن يناقش تطورات تكلفة الوقود والعوامل المؤثرة في تحديد الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات بشأن تأثير الاتفاق الروسي الأمريكي لتوريد كميات إضافية من الديزل على أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي الاتفاق في ظل استمرار التحديات التي تواجه أسواق النفط والمنتجات البترولية، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات الدولية، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية تراجع تكلفة توفير الوقود في مصر، ومدى انعكاس أي انخفاض عالمي على أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية.

ورغم أن زيادة إمدادات الديزل قد تساعد على تهدئة أسعاره عالميًا، فإن تحديد أسعار الوقود في مصر يرتبط بمجموعة من العوامل، تشمل أسعار المنتجات البترولية المكررة، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج والاستيراد، إلى جانب القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة.

اتفاق روسيا وأمريكا بشأن إمدادات الديزل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتوفير كميات إضافية من الديزل للأسواق، تبدأ بنحو 300 ألف طن، مع زيادتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الإمدادات والمساهمة في استقرار الأسعار العالمية.

ويستهدف الاتفاق تعزيز المعروض من الديزل في الأسواق، في وقت شهدت فيه أسعاره ارتفاعات ملحوظة مقارنة ببعض أنواع الوقود الأخرى، بالتزامن مع التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية وعمليات التكرير.

وفي هذا السياق، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الاتفاق الروسي الأمريكي قد يسهم في ضبط أسعار الديزل عالميًا، خاصة مع زيادة الكميات المعروضة وعودة مصافي التكرير إلى معدلات التشغيل الطبيعية.

وأوضح أن تأثير الاتفاق يتوقف على حجم الإمدادات التي ستصل إلى الأسواق ومدى استمرار تنفيذ التفاهمات المعلنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتعلق بالديزل تحديدًا، ولا يشمل بالضرورة النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسيين.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تترقب السوق المصرية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أكتوبر الجاري، لمراجعة تطورات أسعار الوقود وتحديد موقف أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، بحسب مصدر بقطاع البترول.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مطلع يوليو الماضي عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر.

وتعتمد اللجنة في مراجعة أسعار الوقود على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والفنية، في مقدمتها أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي والاستيراد والنقل والتوزيع.

وتنعقد اللجنة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، وفق آلية التسعير التلقائي، بهدف مراجعة التغيرات التي تطرأ على تكلفة توفير المنتجات البترولية، وتحديد مدى الحاجة إلى تعديل الأسعار المحلية.

هل يؤثر اتفاق الديزل الروسي على أسعار البنزين والسولار في مصر؟

أكد مدحت يوسف أن تحديد أسعار المنتجات البترولية في مصر لا يعتمد على سعر خام برنت فقط، وإنما يرتبط بالتكلفة الفعلية لكل منتج، بما يشمل أسعار المنتجات المكررة وتكاليف توفيرها.

وأضاف أن تكلفة المنتجات البترولية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لتتجاوز مستويات الأسعار الحالية بأكثر من 50%، وفق تقديراته، لافتًا إلى أن تطبيق زيادة تعادل هذه الفجوة يواجه صعوبات في ظل الأوضاع المعيشية الحالية.

وأشار إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود لا يرتبط بالتغيرات العالمية وحدها، بل يتأثر أيضًا بالقرارات الحكومية والسياسية، موضحًا أن تحديد الأسعار النهائية يخضع لقرار الجهات المختصة.

وبناءً على ذلك، فإن اتفاق الديزل الروسي الأمريكي قد يساهم في تخفيف الضغوط على أسعار الديزل في الأسواق العالمية، لكن تأثيره على أسعار البنزين والسولار في مصر ليس مضمونًا أو فوريًا، خاصة أن تكلفة كل منتج تختلف وفقًا لعوامل الإنتاج والتكرير والاستيراد.

كما أن تراجع أسعار الديزل عالميًا، إذا تحقق، لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار جميع المنتجات البترولية بالنسبة نفسها، إذ تتباين حركة أسعار البنزين والسولار وفق ظروف العرض والطلب وتكاليف توفير كل منهما.

مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، وإنهاء القيود التي تؤثر في تدفق الإمدادات بمنطقة الخليج العربي، يمثلان عاملين مهمين لاستقرار أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يؤدي إلى بقاء الضغوط على أسعار المنتجات البترولية، حتى مع زيادة المعروض من الديزل في بعض الأسواق.

وأضاف أن أي تطورات تسمح بعودة النفط والغاز الروسيين إلى الأسواق الأوروبية قد يكون لها تأثير أوسع على أسواق الطاقة العالمية، مقارنة باتفاق يقتصر على توريد الديزل.

وزارة البترول تنفي إعلان أسعار جديدة للوقود

وفيما يتعلق بحقيقة الأسعار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيانين سابقين، صحة المنشورات التي تحدثت عن إقرار أسعار جديدة للمنتجات البترولية.

وأكدت الوزارة أن الأسعار الواردة في تلك المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة في السوق المحلية، موضحة أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد عقدت اجتماعها حتى صدور تلك البيانات، ولم تكن قد أصدرت قرارات جديدة بشأن أسعار الوقود آنذاك.

وبالتالي، فإن تحديد أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة يظل مرتبطًا بالقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ولا يمكن الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصدرها.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفقًا للأسعار الواردة في البيانات التي استند إليها التقرير، جاءت أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية على النحو التالي:

سعر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

24 جنيهًا للتر. سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

22.25 جنيه للتر. سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

20.75 جنيه للتر. سعر السولار: 20.50 جنيه للتر.

20.50 جنيه للتر. سعر الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.

وتستمر متابعة أسعار البنزين والسولار في مصر مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أكتوبر 2026، في ظل ترقب انعكاسات التطورات العالمية على تكلفة توفير الوقود محليًا.

وفي النهاية، يظل تأثير اتفاق الديزل الروسي الأمريكي على أسعار الوقود في مصر مرتبطًا بمدى انعكاس زيادة الإمدادات على الأسعار العالمية، إلى جانب سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والإنتاج. كما تبقى القرارات الرسمية للجنة التسعير التلقائي العامل الحاسم في تحديد أي تغيير محتمل في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة.