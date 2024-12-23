استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث تسجل العملات تحركات ثابتة في الأسواق المصرفية، وفي هذا التقرير، يستعرض تفاصيل سعر الدينار الكويتي اليوم في مختلف البنوك المصرية، مع مقارنة بين الأسعار في السوق الرسمي والموازية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

وفقاً للبيانات الحديثة، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري سعر 165.12 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 165.52 جنيه، ويعكس هذا الثبات استقراراً في الأسواق الرسمية للعملات أمام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك التجارية الكبرى

البنك الأهلي المصري: سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر 164.30 جنيه للشراء و165.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 164.66 جنيه للشراء، و165.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: عرض بنك الإسكندرية الدينار الكويتي بسعر 160.21 جنيه للشراء، و165.47 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في البنوك الأخرى

ويستعرض موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي في البنوك الأخرى على النحو التالي..

البنك الشركة المصرفية (سايب): بلغ سعر الدينار الكويتي في هذا البنك 165.17 جنيه للشراء، و165.73 جنيه للبيع.

البنك الاستثمار العربي: سجل البنك الاستثماري سعر 158.59 جنيه للشراء، و168.83 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: وصل سعر الدينار في هذا البنك إلى 161.18 جنيه للشراء، و165.49 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: وصل سعر الدينار الكويتي في هذا البنك إلى 164.35 جنيه للشراء، و165.39 جنيه للبيع.

البنك التنمية الصناعية: سجل 158.90 جنيه للشراء، و165.65 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

فيما يتعلق بسعر الدينار الكويتي في السوق السوداء، سجل سعر الشراء نحو 165.39 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 168.64 جنيه، هذا الفرق في الأسعار يعكس تحركات السوق غير الرسمية التي تؤثر على قيمة الدينار.

أسعار تحويل الدينار الكويتي لمبالغ أكبر

1 دينار كويتي = 165 جنيهًا

5 دنانير كويتية = 827 جنيهًا

10 دنانير كويتية = 1,654 جنيهًا

25 دينار كويتي = 4,135 جنيهًا

50 دينار كويتي = 8,270 جنيهًا

100 دينار كويتي = 16,539 جنيهًا

500 دينار كويتي = 82,695 جنيهًا

1,000 دينار كويتي = 165,390 جنيهًا

5,000 دينار كويتي = 826,950 جنيهًا

10,000 دينار كويتي = 1,653,900 جنيهًا

اقرأ أيضا

العملات العربية.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-11-2024

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21-12-2024



