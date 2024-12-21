استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21-12-2024

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك بالسوق المصرفية المصرية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، ونعرض فيما يلي تعرض الموجز تفاصيل الأسعار في عدد من البنوك، بالإضافة إلى أسعار بعض العملات العربية الأخرى مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، مما يجعله من الأسعار المستقرة نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.54 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع، ليكون من أعلى الأسعار المتاحة للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

جاء سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني عند 13.45 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي إلى 13.54 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 13.45 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال السعودي 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.





أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.79 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 99.40 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع، ليبقى من بين العملات الأعلى سعرًا أمام الجنيه.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلى 13.88 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع في التعاملات البنكية اليوم.

سعر الدينار البحريني

سجل الدينار البحريني 83.25 جنيه للشراء، و84.15 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا.

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