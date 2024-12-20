سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 20 ديسمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك حسب التحديثات الرسمية المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك، وفيما يلي تعرض الموجز تفاصيل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.52 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظ البنك الأهلي المصري على استقراره في سعر الريال السعودي، حيث بلغ 13.50 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر مطابقًا لسعر البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 13.50 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل بنك القاهرة سعر الريال السعودي عند 13.50 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، وفقًا لتحديثاته اليومية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، مما يجعله من بين الأسعار المتوسطة في السوق.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.50 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، ليكون بين الأسعار المستقرة نسبيًا.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.48 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، ليُظهر فرقًا بسيطًا عن بقية البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي في بنك SAIB 13.33 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، ما يجعله من أدنى الأسعار في السوق بالنسبة للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 13.54 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

تحديث سعر الدولار الآن.. ارتفاع جديد بمنتصف التعاملات



سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2024

