أسعار الريال السعودي والعملات العربية في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تزامنًا مع انطلاق موسم رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة، وفيما يلي ترصد الموجز أسعار العملات في البنوك المصرية وأبرزها الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على استقراره بعد تسجيله ارتفاعًا في الأيام السابقة:

سعر الشراء: 13.48 جنيه.

سعر البيع: 13.57 جنيه.

لا يفوتك آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في البنوك

بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر بعد صعوده الأخير، حيث بلغت أسعاره:

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

سعر البيع: 13.54 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

شهد الريال السعودي استقرارًا في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 13.52 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الريال السعودي بعد ارتفاعات طفيفة:

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

سعر البيع: 13.54 جنيه.

سعر الريال السعودي

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري بقيمة 7 قروش، ليصل إلى:

سعر الشراء: 50.80 جنيه.

سعر البيع: 50.90 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي ارتفاعًا ملحوظًا في البنك الأهلي المصري، ليصل إلى:

سعر الشراء: 164.40 جنيه.

سعر البيع: 165.52 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم في مصر

سعر الدرهم الإماراتي

شهد الدرهم الإماراتي ارتفاعًا في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.82 جنيه.

سعر البيع: 13.86 جنيه.

سعر الريال القطري

ارتفع سعر الريال القطري بالبنك الأهلي المصري ليسجل:

سعر الشراء: 12.89 جنيه.

سعر البيع: 13.96 جنيه.

أسباب استقرار أسعار الريال السعودي

يأتي استقرار أسعار الريال السعودي بالتزامن مع بدء موسم العمرة وزيادة الطلب على العملة السعودية من قبل المعتمرين، ما يعزز الاستقرار النسبي في السوق المصري.

تابعونا لمعرفة المزيد عن أسعار العملات في البنوك المصرية والتحديثات اليومية لتغيرات أسعار الصرف.

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