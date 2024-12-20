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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-12-2024 في مصر

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم.. استقر سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، والذي سجل أعلى قيمة له مصرف أبوظبي الإسلامي, بينما سجل أدنى قيمة له المصرف المتحد, حسبما أعلنت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 20 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.53 جنيهًا للشراء، و13.57 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 13.51 جنيهًا للشراء، و13.56 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.50 جنيهًا للشراء، و13.56 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.51 جنيهًا للشراء، و13.56 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.53 جنيهًا للشراء، و13.57 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.55 جنيهًا للشراء، و13.57 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 13.54 جنيهًا للشراء، و13.59 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB إلى 13.54 جنيهًا للشراء، و13.56 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.54 جنيهًا للشراء، و13.57 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.52 جنيهًا للشراء، و13.55 جنيهًا للبيع.

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