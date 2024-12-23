أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 23-12-2024 في سوق العبور.. مفاجأة فى سعر البطاطس

أسعار الخضار والفاكهة .. شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين تفاوتًا ملحوظًا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن سوق العبور للجملة، الذي يُعد أحد أكبر أسواق الجملة في مصر.

وينشر موقع الموجز، خلال السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في سوق العبور.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

شهدت أسواق الخضروات في مصر حالة من التراجع في توافر المعروض، خاصة في ما يتعلق بالطماطم، وفقًا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة،حيث بلغ سعر الطماطم اليوم، من 3ز5 غلى 6 جينه، وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسعار البطاطس ارتفاعًا حيث بلغ سعر الكيلو 12.5 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

يترواح سعر طماطم من 3.5 إلى 6

يترواح سعر بطاطس من 5 إلى 12.5

يترواح سعر بصل أبيض من 9 إلى 15

يترواح سعر بصل أحمر من 9 إلى 12

يترواح سعر كوسة من 10 إلى 15

يترواح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 7

يترواح سعر فاصوليا من 7 إلى 9



يترواح سعر باذنجان بلدي من 6 إلى 9

يترواح سعر باذنجان رومي من 5 إلى 7

يترواح سعر باذنجان أبيض من 5 إلى 8

يترواح سعر فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18

يترواح سعر فلفل رومى صوب من 13 إلى 18

يترواح سعر فلفل حامي بلدي من 14 إلى 20

يترواح سعر فلفـل حامي صوب من 14 إلى 18

يترواح سعر فلفل ألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) من 25 إلى 45

يترواح سعر ملوخية من 7 إلى 10

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر خيار صوب من 12 إلى 18

يترواح سعر خيار بلدي من 9 إلى 11

يترواح سعر بسلة من 20 إلى 25

يترواح سعر سبانخ من 7 إلى 11

يترواح سعر قلقاس من 12 إلى 15

يترواح سعر بطاطا من 3 إلى 10

يترواح سعر ثوم من 65 إلى 85

يترواح سعر لفت من 2 إلى 4

يترواح سعر بنجر من 4 إلى 6

يترواح سعر قثاء من 5 إلى 8

يترواح سعر خرشوف من 25 إلى 15

يترواح سعر بصل أخضر من 15 إلى 8

يترواح سعر كرات من 7.5 إلى 8

يترواح سعر خس من 6 إلى 7

يترواح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4

يترواح سعر خس مر من 2 إلى 4

يترواح سعر خس أحمر من 2 إلى 4

يترواح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9

يترواح سعر كرنب من 4 إلى 5

يترواح سعر كرنب سلطة من 15 إلى 8

يترواح سعر كرنب أحمر من 15 إلى 7

يترواح سعر قرنبيط من 3.5 إلى 5.5

يترواح سعر بروكلي من 10 إلى 12

يترواح سعر كرفس من 12 إلى 6

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر كرفس فرنسي من 7.5 إلى 3

يترواح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5

يترواح سعر فجل صيني من 3 إلى 5

يترواح سعر فينوكيا من 3 إلى 5

يترواح سعر شبت من 80 إلى 55

يترواح سعر بقدونس من 80 إلى

يترواح سعر جرجير من 80 إلى 45

يترواح سعر كسبرة من 80 إلى 55

يترواح سعر نعناع من 7.5 إلى 3

يترواح سعر سلق من 7.5 إلى 3

يترواح سعر قرع عسل من 40 إلى 120

يترواح سعر زعتر من 45 إلى 25

يترواح سعر عيش الغراب من 80 إلى 40

يترواح سعر روز ميري من 45 إلى 30

يترواح سعر مرمرية من 45 إلى 15

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

يترواح سعر برتقال بلدي من 7 إلى 11

يترواح سعر برتقال سكري من 7 إلى 11

يترواح سعر برتقال أبو سرة من 8 إلى 12

يترواح سعر نارنج من 3 إلى 5

يترواح سعر يوسفي من 6 إلى 12

يترواح سعر جريب فروت من 7 إلى 15

يترواح سعر ليمون حلو من 6 إلى 12

يترواح سعر ليمون بلدي من 26 إلى 42

يترواح سعر ليمون أضاليا من 3 إلى 7

يترواح سعر عنب مستورد أصفر من 110 إلى 0

يترواح سعر عنب مستورد أسود من 110 إلى 0

يترواح سعر تفاح أمريكي إيطالي من 50 إلى 100

يترواح سعر تفاح جولدن من 40 إلى 80

يترواح سعر تفاح سوري لبناني من 40 إلى 80

يترواح سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 11

يترواح سعر بلح رملي من 10 إلى 16

يترواح سعر بلح سيوي من 35 إلى 75

يترواح سعر بلح بنت عيشة من 10 إلى 16

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر بلح ثلاجة من 10 إلى 16

يترواح سعر جوافة من 15 إلى 25

يترواح سعر رمان من 17 إلى 35

يترواح سعر فراولة من 25 إلى 35

يترواح سعر كانتلوب من 9 إلى 17

يترواح سعر كاكا من 22 إلى 35

يترواح سعر مانجو كيت من 40 إلى 60

يترواح سعر بطيخ 1 من 88 إلى 110

يترواح سعر بطيخ 2 من 54 إلى 72

يترواح سعر بطيخ 3 من 28 إلى 42

يترواح سعر خوخ مستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر نكتارين مستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر برقوق مستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر حرنكش من 50 إلى 60

يترواح سعر كمثرى مستوردة من 125 إلى 0

يترواح سعر أناناس من 75 إلى 0

يترواح سعر نبق من 50 إلى 60

يترواح سعر دوم من 20 إلى 0

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

يترواح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55

يترواح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150

يترواح سعر كيوي من 70 إلى 150

يترواح سعر أبو فروة من 65 إلى 0

يترواح سعر باباظ من 9 إلى 15

يترواح سعر أفوكادو من 70 إلى 150

يترواح سعر جنزبيل من 70 إلى 150

يترواح سعر موز وليم من 15 إلى 19

يترواح سعر موز مغربي من 15 إلى 19

يترواح سعر موز بلدي من 11 إلى 15

يترواح سعر موز بيكو من 18 إلى 22

يترواح سعر موز مستورد من 40 إلى 60

اقرأ أيضا:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2024.. البصل بكام النهاردة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى سوق العبور