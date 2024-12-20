تباين أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، مع انخفاضات وارتفاعات طفيفة في بعض الأصناف، ويستعرض الموجز فيما يلي أبرز التفاصيل وفقًا لآخر تحديث في السطور التالية.

أسعار الأسماك البلطي والفيليه في سوق العبور

البلطي الممتاز: تراوح سعر الكيلو بين 67 و71 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بجنيه واحد.

البلطي متوسط الحجم: بلغ سعر الكيلو بين 63 و65 جنيهًا.

البلطي الأسواني: تراوح سعر الكيلو بين 30 و70 جنيهًا.

الفيليه بلطي: سجل سعر الكيلو تباينًا كبيرًا، بين 50 و250 جنيهًا.

قشر البياض: انخفض سعر الكيلو بمقدار 10 جنيهات، ليصبح بين 160 و260 جنيهًا.

أسعار الأسماك الأبيض والمكرونة

بياض أملس بلدي: تراوح سعر الكيلو بين 100 و150 جنيهًا.

بياض أملس مزارع: بلغ سعر الكيلو بين 40 و90 جنيهًا.

القراميط: تراوح سعر الكيلو بين 30 و70 جنيهًا.

المكرونة خليجي: ارتفع سعر الكيلو 5 جنيهات ليصل إلى نطاق 75-85 جنيهًا.

المكرونة سويسي: انخفض سعر الكيلو بمقدار 10 جنيهات، ليصبح بين 70 و100 جنيه.

السمك

أسعار الأسماك البحرية المميزة

البرانيس الإسكندراني: انخفض سعر الكيلو 10 جنيهات، ليصل إلى 70-100 جنيه.

سمك موسى: تراوح سعر الكيلو بين 190 و300 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

السبيط: سجل انخفاضًا مماثلًا ليبلغ سعر الكيلو بين 190 و300 جنيه.

الكابوريا: تراوح سعر الكيلو بين 40 و135 جنيهًا.

أسعار الأسماك (المرجان والبربون)

المرجان الممتاز: ارتفع سعر الكيلو 10 جنيهات، ليصبح بين 150 و270 جنيهًا.

المرجان الوسط: تراوح سعر الكيلو بين 100 و140 جنيهًا.

المرجان المجمد: بلغ سعر الكيلو بين 30 و60 جنيهًا.

البربون الممتاز: تراوح سعر الكيلو بين 180 و300 جنيه.

البربون الوسط: بلغ سعر الكيلو بين 110 و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك المتنوعة والجمبري

سمك دنيس: تراوح سعر الكيلو بين 90 و230 جنيهًا.

الجمبري: شهد زيادة ملحوظة بـ30 جنيهًا، ليصل سعر الكيلو حسب الحجم بين 170 و700 جنيه.

البوري: انخفض سعر الكيلو 5 جنيهات، ليصبح بين 90 و175 جنيهًا.

شعور ومازاليا: تراوح سعر الكيلو بين 100 و300 جنيه.

وقار وقاروص: سجل سعر الكيلو بين 150 و350 جنيهًا.

باغة: بلغ سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهًا.

السردين: تراوح سعر الكيلو بين 60 و90 جنيهًا، والمجمد بين 50 و80 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بلغ سعر الكيلو بين 100 و140 جنيهًا.

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