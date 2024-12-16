أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين 16-12-2024 فى سوق العبور
أسعار السمك والجمبري.. سجلت أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، حيث شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا في الأسعار بينما انخفضت أسعار أخرى، مما يعكس تغييرات في الطلب والعرض.
ومن أبرز التغيرات في الأسعار، سجل سعر السمك البلطى 1 تباينًا بين 66 و72 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الجمبري الجامبو من 580 إلى 680 جنيهًا للكيلو، كما شهدت أسعار أسماك أخرى مثل البوري والموسى تغييرات طفيفًا في الأسعار، مما يؤثر على السوق بشكل عام، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.
أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك
قشر بياض: يتراوح سعره من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو
بياض املس 1 (بلدي): يتراوح سعره من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو
بياض املس 2 (خليجي - بحيرة ناصر - مزارع): يتراوح سعره من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو
قراميط - شيلان: يتراوح سعره من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو
ثعابين: يتراوح سعرها من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو
موسى: يتراوح سعره من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو
سبيط - كاليماري - سابيا: يتراوح سعره من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو
قرش: يتراوح سعره من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو
أسعار الأسماك اليوم
حدادي: يتراوح سعره من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو
كابوريا: يتراوح سعرها من 40 إلى 135 جنيهًا للكيلو
مرجان 1: يتراوح سعره من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو
مرجان 2: يتراوح سعره من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو
بربون 1: يتراوح سعره من 180 إلى 300 جنيهًا للكيلو
بربون 2: يتراوح سعره من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو
دنيس: يتراوح سعره من 90 إلى 245 جنيهًا للكيلو
بوري 1: يتراوح سعره من 125 إلى 175 جنيهًا للكيلو
بوري 2: يتراوح سعره من 90 إلى 110 جنيهًا للكيلو
مازليا - كشر: يتراوح سعره من 100 إلى 300 جنيهًا للكيلو
شعور: يتراوح سعره من 100 إلى 300 جنيهًا للكيلو
وقار: يتراوح سعره من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو
قاروص - لوت: يتراوح سعره من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو
موزة: يتراوح سعرها من 70 إلى 100 جنيهًا للكيلو
باغة: يتراوح سعرها من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو
سردين: يتراوح سعره من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو
كسكمري: يتراوح سعره من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو
أسعار السمك البلطي اليوم
بلطى 1: يتراوح سعره من 66 إلى 72 جنيهًا للكيلو
بلطى 2: يتراوح سعره من 61 إلى 65 جنيهًا للكيلو
بلطى اسوانى: يتراوح سعره من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو
أسعار الجمبري اليوم
جمبري جامبو: يتراوح سعره من 580 إلى 680 جنيهًا للكيلو
جمبري 1: يتراوح سعره من 490 إلى 570 جنيهًا للكيلو
جمبري 2: يتراوح سعره من 380 إلى 480 جنيهًا للكيلو
جمبري 2 مجمد: يتراوح سعره من 175 إلى 475 جنيهًا للكيلو
جمبري 3: يتراوح سعره من 170 إلى 330 جنيهًا للكيلو
أسعار السمك المجمد اليوم
مرجان مجمد: يتراوح سعره من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو
بربون مجمد: يتراوح سعره من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو
جمبري 2 مجمد: يتراوح سعره من 175 إلى 475 جنيهًا للكيلو
سردين مجمد: يتراوح سعره من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو
ماكريل مجمد: يتراوح سعره من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو
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