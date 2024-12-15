أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 15-12-2024 والكابوريا بـ135 جنية داخل سوق العبور

أسعار السمك والجمبري .. تختلف أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، بشكل كبير بناءً على النوع والحجم، حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 30 إلى 40 جنيهًا

أما بالنسبة للجمبري، فيتراوح سعر كيلو الجمبري من 250 إلى 350 جنيهًا حسب الحجم. ويختلف سعر الجمبري حسب ما إذا كان طازجًا أو مجمدًا، حيث يتم تحديد السعر بناءً على الحجم والمصدر.

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

ويمكن العثور على سمك الفيليه (بلطي أو مكرونة) بأسعار تتراوح بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر سمك القشور بين 150 و220 جنيهًا، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار السمك والجمبري اليوم الاحد 15 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك اليوم

يتراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيه/كيلو

يتراوح سعر بياض أملس 1 (بلدي) من 100 إلى 150 جنيه/كيلو

يتراوح سعر بياض أملس 2 (خليجي - بحيرة ناصر - مزارع) من 40 إلى 90 جنيه/كيلو

يتراوح سعر قراميط - شيلان من 30 إلى 70 جنيه/كيلو

يتراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيه/كيلو

يتراوح سعر موسى من 190 إلى 290 جنيه/كيلو

يتراوح سعر سبيط - كاليماري - سابيا من 190 إلى 290 جنيه/كيلو

يتراوح سعر قرش من 100 إلى 150 جنيه/كيلو

يتراوح سعر حدادي من 30 إلى 40 جنيه/كيلو

يتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 135 جنيه/كيلو

يتراوح سعر مرجان 1 من 160 إلى 260 جنيه/كيلو

أسعار الأسماك اليوم

يتراوح سعر مرجان 2 من 100 إلى 150 جنيه/كيلو

يتراوح سعر مرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيه/كيلو

يتراوح سعر بربون 1 من 180 إلى 300 جنيه/كيلو

يتراوح سعر بربون 2 من 110 إلى 170 جنيه/كيلو

يتراوح سعر بربون مجمد من 30 إلى 60 جنيه/كيلو

يتراوح سعر دنيس من 90 إلى 245 جنيه/كيلو

يتراوح سعر مازليا - كشر من 100 إلى 300 جنيه/كيلو

يتراوح سعر شعور من 100 إلى 300 جنيه/كيلو

يتراوح سعر وقار من 150 إلى 350 جنيه/كيلو

يتراوح سعر قاروص - لوت من 150 إلى 350 جنيه/كيلو

يتراوح سعر موزة من 70 إلى 100 جنيه/كيلو

يتراوح سعر باغة من 25 إلى 35 جنيه/كيلو

يتراوح سعر سردين من 60 إلى 90 جنيه/كيلو

يتراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيه/كيلو

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

استقر سعر السمك البلطي الكبير بين 70 و76 جنيهًا للكيلو.

ثبت سعر السمك البلطي المتوسط بين 63 و69 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

سعر الجمبري الجامبو يتراوح بين 560 و700 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري الكبير الحجم بين 520 و540 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 360 و500 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 170 و330 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

يتراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 30 و70 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو السردين المجمد بين 50 و100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الماكريل المجمد بين 100 و140 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

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