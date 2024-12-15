ارتفاع طفيف.. تعرف على أسعار السمك اليوم في سوق العبور

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم ارتفاعًا طفيفًا في سوق العبور، حيث تُضاف زيادة تتراوح بين 10 و15 جنيهًا عند البيع في الأسواق والمحلات التجارية، ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل أسعار السمك اليوم الأحد، حسب الأنواع المختلفة.

أسعار السمك البلطي اليوم

البلطي 1: يتراوح سعر الكيلو بين 70 و76 جنيهًا.

البلطي 2: سجل متوسط السعر بين 64 و69 جنيهًا.

البلطي الأسواني: تراوح سعر الكيلو بين 30 و70 جنيهًا.

فيليه بلطي: بلغ السعر من 50 إلى 250 جنيهًا.

ويستعرض الموجز، تفاصيل أسعار السمك اليوم،على النحو التالي..

أسعار الأسماك المتنوعة

سمك الطوبار: بلغ سعر الكيلو 160 جنيهًا.

الماكريل الهولندي: استقر عند 200 جنيه للكيلو.

قشر البياض: تراوح سعر الكيلو بين 160 و260 جنيهًا.

سمك الثعابين: سجلت الأسعار بين 100 و550 جنيهًا للكيلو.

السمك

أسعار السمك المكرونة والسبيط والكابوريا

المكرونة السويسي: تراوح سعر الكيلو بين 75 و95 جنيهًا.

السبيط والكاليماري: بلغ سعر الكيلو من 190 إلى 290 جنيهًا.

الكابوريا: تراوحت الأسعار بين 40 و135 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم المرجان والدنيس

المرجان 2: تراوح سعر الكيلو بين 100 و150 جنيهًا.

المرجان البلدي الكبير: بلغ السعر 120 جنيهًا للكيلو.

سمك الدنيس: تراوحت الأسعار بين 90 و245 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري 2: سجل سعر الكيلو بين 360 و500 جنيهًا.

الجمبري 3: تراوح السعر بين 170 و330 جنيهًا.

أسعار البوري اليوم

البوري 1: تراوح سعر الكيلو بين 120 و180 جنيهًا.

البوري 2: بلغ السعر بين 90 و110 جنيهات.

أسعار السمك اليوم المجمد

الجمبري 2 المجمد: سجل السعر بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.

السردين المجمد: تراوح سعر الكيلو بين 50 و80 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بلغ متوسط السعر بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم (أنواع أخرى)

سمك موسى: تراوح السعر بين 190 و290 جنيهًا للكيلو.

سمك وقار: بلغ سعر الكيلو بين 150 و350 جنيهًا.

سمك قاروص: تراوح بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

سمك باغة: تراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهًا.

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