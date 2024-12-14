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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 14-12-2024 فى الأسواق.. البلطي بـ 30 جنيها

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم.. شهدت  أسعار السمك والجمبري اليوم  السبت 14 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق، مع تفاوت بسيط في بعض الأصناف، حيث تراوحت أسعار السمك البلطي بين 70 إلى 96 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سمك البياض أسعارًا تتراوح بين 40 إلى 150 جنيهًا، وفقًا لنوعه ومواده المشتقة.

أما بالنسبة للجمبري، فقد ارتفعت أسعاره قليلاً، حيث تراوحت  أسعار الجمبري الجامبو من 560 إلى 700 جنيه، بينما تراوحت أسعار الجمبري العادي بين 170 إلى 540 جنيهًا للكيلو، و شهدت أسعار بعض الأنواع مثل الكابوريا والماكريل المجمد أيضًا استقرارًا، حيث تراوحت أسعار الكابوريا بين 40 إلى 135 جنيهًا، والماكريل المجمد بين 100 إلى 140 جنيهًا، وفى السياق ينشر موقع  الموجز  فى التقرير التالي، أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 14-12-2024 فى الأسواق.

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أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

يتراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيه
يتراوح سعر بياض أملس 1 (بلدي) من 100 إلى 150 جنيه
يتراوح سعر بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 40 إلى 90 جنيه
يتراوح سعر قراميط - شيلان من 30 إلى 70 جنيه
يتراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيه
يتراوح سعر موسى من 190 إلى 290 جنيه
يتراوح سعر سبيط - كاليماري - سابيا من 190 إلى 290 جنيه
يتراوح سعر قرش من 100 إلى 150 جنيه
يتراوح سعر حدادي من 30 إلى 40 جنيه
يتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 135 جنيه
يتراوح سعر مرجان 1 من 160 إلى 260 جنيه
يتراوح سعر مرجان 2 من 100 إلى 150 جنيه

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يتراوح سعر بربون 1 من 180 إلى 300 جنيه
يتراوح سعر بربون 2 من 110 إلى 170 جنيه
يتراوح سعر دنيس من 90 إلى 245 جنيه
يتراوح سعر بوري 1 من 120 إلى 180 جنيه
يتراوح سعر بوري 2 من 90 إلى 110 جنيه
يتراوح سعر مازليا - كشر من 100 إلى 300 جنيه
يتراوح سعر شعور من 100 إلى 300 جنيه
يتراوح سعر وقار من 150 إلى 350 جنيه
يتراوح سعر قاروص - لوت من 150 إلى 350 جنيه
يتراوح سعر موزة من 70 إلى 100 جنيه
يتراوح سعر باغة من 25 إلى 35 جنيه
يتراوح سعر سردين من 60 إلى 90 جنيه
يتراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيه

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أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي

يتراوح سعر بلطي 1 من 70 إلى 76 جنيه
يتراوح سعر بلطي 2 من 63 إلى 96 جنيه
يتراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيه
يتراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيه

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أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

سعر جمبري جامبو يتراوح من 560 إلى 700 جنيه
سعر جمبري 1 يتراوح من 520 إلى 540 جنيه
سعر جمبري 2 يتراوح من 360 إلى 500 جنيه
سعر جمبري 2 مجمد يتراوح من 175 إلى 475 جنيه
سعر جمبري 3 يتراوح من 170 إلى 330 جنيه

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أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك المجمد اليوم

سعر سردين مجمد يتراوح من 50 إلى 80 جنيه
سعر ماكريل مجمد يتراوح من 100 إلى 140 جنيه
سعر بربون مجمد يتراوح من 30 إلى 60 جنيه
سعر مرجان مجمد يتراوح من 30 إلى 60 جنيه
سعر جمبري 2 مجمد يتراوح من 175 إلى 475 جنيه

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