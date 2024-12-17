أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى سوق العبور.. انخفاض سعر البلطي

سعر السمك والجمبري.. شهدت أسعارالسمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البلطي وقشر البياض، حيث تراوح سعر كيلو البلطي الممتاز بين 65 و71 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، في حين تراوح سعر كيلو فيليه البلطي بين 50 و250 جنيهًا. كما سجل سعر كيلو قشر البياض انخفاضًا بلغ 10 جنيهات، حيث تراوح بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السمك اليوم

وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في سوق العبور، حيث شهدت الأسعار تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار السمك والجمبري

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

سعر كيلو قشر بياض: من 150 إلى 250 جنيهًا.

سعر كيلو بياض أملس 1 (بلدي): من 100 إلى 150 جنيهًا.

سعر كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع): من 40 إلى 90 جنيهًا.

سعر كيلو قراميط - شيلان: من 30 إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو ثعابين: من 100 إلى 550 جنيهًا.

سعر كيلو موسى: من 180 إلى 320 جنيهًا.

سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا: من 180 إلى 320 جنيهًا.

سعر كيلو قرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سعر كيلو حدادي: من 30 إلى 40 جنيهًا.



سعر كيلو كابوريا: من 40 إلى 135 جنيهًا.

سعر كيلو مرجان 1: من 150 إلى 270 جنيهًا.

سعر كيلو مرجان 2: من 100 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو بربون 1: من 180 إلى 300 جنيهًا.

سعر كيلو بربون 2: من 110 إلى 170 جنيهًا.

سعر كيلو دنيس: من 90 إلى 230 جنيهًا.

سعر كيلو مازليا - كشر: من 100 إلى 300 جنيهًا.

سعر كيلو شعور: من 100 إلى 300 جنيهًا.

سعر كيلو وقار: من 150 إلى 350 جنيهًا.

سعر كيلو قاروص - لوت: من 150 إلى 350 جنيهًا.

سعر كيلو موزة: من 70 إلى 100 جنيهًا.

سعر كيلو باغة: من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو سردين: من 60 إلى 90 جنيهًا.

سعر كيلو كسكمري: من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري

أسعار السمك البلطي اليوم

يترواح سعر السمك البلطي الكبير اليوم بين 65 و71 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر السمك البلطي المتوسط الحجم بين 60 و64 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر السمك البلطي الأسواني بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري

أسعار الجمبري اليوم

يترواح سعر الجمبري الجامبو بين 590 و690 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر الجمبري كبير الحجم بين 500 و580 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 390 و490 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر الجمبري صغير الحجم بين 170 و350 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر الجمبري المجمد بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري

أسعار السمك المجمد اليوم

يترواح سعر كيلو مرجان مجمد بين 30 و60 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو بربون مجمد بين 30 و60 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو جمبري 2 مجمد بين 175 و475 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو سردين مجمد بين 50 و80 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو ماكريل مجمد بين 100 و140 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري

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