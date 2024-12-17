تعرف على أسعار الأسماك المختلفة والجمبري اليوم 17 ديسمبر 2025

شهدت أسواق الأسماك الشعبية، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسماك والجمبري مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، واستمر الطلب المتوسط من المواطنين على الأنواع الشعبية، خاصة البلطي، الذي يعد الخيار الأكثر تداولًا.

الأسماك الشعبية الأكثر تداولًا

تتميز هذه الأنواع بإقبال كبير من المواطنين نظرًا لأسعارها المناسبة وتوافرها المستمر، وهي..

البلطي: يتراوح سعر الكيلو بين 90 و95 جنيهًا حسب الحجم.

البلطي الأسواني: يتراوح بين 90 و100 جنيهًا.

الماكريل: أسعار الكيلو تتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

البوري: يباع بسعر ثابت 180 جنيهًا للكيلو.

الشخورة: سعر الكيلو 95 جنيهًا.

الجمبري والكابوريا: خيارات بحرية متميزة

تُعد هذه الأنواع خيارًا فاخرًا للكثيرين، مع تباين أسعار الأسماك اليوم حسب الحجم والجودة:

الجمبري:

يتراوح بين 250 و650 جنيهًا للكيلو (عادي أو جامبو).

الكابوريا:

الأنثى المبطرخة بسعر 250 جنيهًا.

الأنواع العادية تباع بـ230 جنيهًا.

أسماك مميزة ومأكولات بحرية فاخرة

توفر الأسواق الشعبية أنواعًا متنوعة من الأسماك المميزة التي تشهد طلبًا متزايدًا، وهي كالآتي..

السبيط: سعر الكيلو يتراوح بين 150 و300 جنيهًا حسب الجودة.

الجندوفلي:البلدي بـ60 جنيهًا.

العرايس بسعر 50 جنيهًا.

الكاليماري البلدي: يتراوح بين 230 و250 جنيهًا.

الأخطبوط: يباع بسعر 400 جنيه للكيلو.

بلح البحر: سعر الكيلو 300 جنيه.

الأسماك الممتازة لعشاق المذاق الفاخر

تتميز هذه الفئة من الأسماك بجودة عالية ونكهة مميزة، وتناسب محبي الأطعمة البحرية الراقية من حيث أسعار الأسماك، يقدم الموجز أسعارها لقرائه ومتابعيه على الآتي..

الدنيس: الحجم العادي بسعر 220 جنيهًا، الأنواع الأكبر تتراوح بين 390 و400 جنيهًا.

البربون: 320 جنيهًا للكيلو.

الوقار: بين 340 و360 جنيهًا حسب الحجم.

القاروص: يتراوح بين 410 و430 جنيهًا للكيلو.

الشعور: يباع بسعر 350 جنيهًا.

المكرونة السويسي: أسعار الكيلو بين 190 و210 جنيهات.

المرجان: ثابت عند 200 جنيهًا.

الفيليه والبطارخ والاستاكوزا: رفاهية المأكولات البحرية

السمك

للمهتمين بالمنتجات البحرية الفاخرة والمعدة بسهولة، يستعرض موقع الموجز الخيارات المتوفرة على النحو التالي..

فيليه البلطي: بسعر 280 جنيهًا.

سمك الفيليه: 190 جنيهًا.

البطارخ: من الخيارات الراقية بسعر 650 جنيهًا.

الاستاكوزا: تبدأ أسعارها من 650 جنيهًا وتزداد حسب الحجم والجودة.

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