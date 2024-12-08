تعرف على أسعار الأسماك والجمبري ليوم الأحد 8 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بعوامل عدة منها التغيرات المناخية، وتذبذب أسعار الأعلاف، والأحداث العالمية، وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث التطورات في أسعار الأسماك بتاريخ 8 ديسمبر 2025، ونحلل العوامل المؤثرة عليها، بالإضافة إلى توقعات الخبراء بشأن مستقبل هذه أسعار الأسماك.

ويستعرض الموجز، قائمة أسعار وأنواع السمك اليوم على النحو التالي..

قائمة أسعار وأنواع الأسماك اليوم 8 ديسمبر2025

- سعر السمك البلطي 1 بين 70 و74 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر السمك البلطي من 67 إلى 69 جنيهًا.

- سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر السمك الفيليه البلطي بين 50 إلى 250 جنيهًا.

سجل سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 160 إلى 260 جنيهًا.

- سجل سعر سمك الوقار من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سجل سعر «القاروص- لوت» من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سجل سعر سمك البربون 1 من 180 إلى 320 جنيهًا.

- سجل سعر السمك البربون المجمد بين 30 إلى 60 جنيهًا.

- سجل سعر المرجان 1، بين 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

- سجل سمك المرجان 2، ما بين 100 إلى 140 جنيهًا.

- سجل سعر سمك المرجان المجمد بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو مكرونة سويسي بين 70 و100 جنيه.

- سجل سعر سمك المكرونة خليجي، يتراوح من 70 إلى 80 جنيهًا.

- سجل سعر مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى 60 جنيهًا.

- سجل سعر «السبيط- كاليماري» بين 180 إلى 300 جنيه.

- سجل سعر الكابوريا، بين 40 إلى 135 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري 1 بين 125 إلى 165 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو سمك البوري 2 بين 90 و110 جنيهات.

- سجل سمك السردين اليوم من 60 إلى 90 جنيهًا.

- سجل سعر سمك الدنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

سجل سعر كيلو سمك الثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا.

ويقدم موقع الموجز، قائمة بأسعار الجمبري لـ 8 ديسمبر2025 على النحو التالي..

السمك

أسعار الجمبري

- سجل سعر الجمبري الجامبو، بين 550 و600 جنيه للكيلو.

- سجل سعر الجمبري كبير بين 420 إلى 530 جنيهًا.

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