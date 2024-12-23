أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 23-12-2024 فى سوق العبور .. الطازة بكام؟

أسعار السمك والجمبري .. تباينت أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، حيث تراوحت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال التعاملات الصباحية في سوق العبور لتجارة الجملة.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين 23 ديسمبر فى سوق العبور.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك اليوم للمستهلك

قشر بياض: يترواح سعره من 150 إلى 270

بياض أملس 1 (بلدى): يترواح سعره من 100 إلى 150

بياض أملس 2 (خليجى): يترواح سعره من 40 إلى 90

قراميط - شيلان: يترواح سعره من 30 إلى 70

ثعابين: يترواح سعره من 100 إلى 550

موسى: يترواح سعره من 180 إلى 320

سبيط - كاليماري - سابيا: يترواح سعره من 180 إلى 320

قرش: يترواح سعره من 100 إلى 150

حدادي: يترواح سعره من 30 إلى 40

كابوريا: يترواح سعره من 40 إلى 135

مرجان 1: يترواح سعره من 150 إلى 250

مرجان 2: يترواح سعره من 100 إلى 140

بربون 1: يترواح سعره من 180 إلى 300

بربون 2: يترواح سعره من 110 إلى 170



دنيس: يترواح سعره من 90 إلى 230

بوري 1: يترواح سعره من 125 إلى 175

بوري 2: يترواح سعره من 90 إلى 110

مازليا - كشر: يترواح سعره من 100 إلى 300

شعور: يترواح سعره من 100 إلى 300

وقار: يترواح سعره من 150 إلى 350

قاروص - لوت: يترواح سعره من 150 إلى 350

موزة: يترواح سعره من 70 إلى 100

باغة: يترواح سعره من 25 إلى 35

سردين: يترواح سعره من 60 إلى 90

كسكمري: يترواح سعره من 60 إلى 80

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

يتراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 70 و72 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمك البلطي الوسط تراجعًا ليكون ما بين 66 و68 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

سجل الجمبري الجامبو سعرًا يتراوح بين 570 و670 جنيهًا للكيلو.

يبلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 480 و560 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 380 و480 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري صغير الحجم يتراوح ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

ثبت سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك المجمد

يترواح سعر مرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر بربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر سردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

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