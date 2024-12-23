أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 23-12-2024 فى سوق العبور .. الطازة بكام؟
أسعار السمك والجمبري .. تباينت أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، حيث تراوحت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال التعاملات الصباحية في سوق العبور لتجارة الجملة.
وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين 23 ديسمبر فى سوق العبور.
أسعار السمك اليوم للمستهلك
قشر بياض: يترواح سعره من 150 إلى 270
بياض أملس 1 (بلدى): يترواح سعره من 100 إلى 150
بياض أملس 2 (خليجى): يترواح سعره من 40 إلى 90
قراميط - شيلان: يترواح سعره من 30 إلى 70
ثعابين: يترواح سعره من 100 إلى 550
موسى: يترواح سعره من 180 إلى 320
سبيط - كاليماري - سابيا: يترواح سعره من 180 إلى 320
قرش: يترواح سعره من 100 إلى 150
حدادي: يترواح سعره من 30 إلى 40
كابوريا: يترواح سعره من 40 إلى 135
مرجان 1: يترواح سعره من 150 إلى 250
مرجان 2: يترواح سعره من 100 إلى 140
بربون 1: يترواح سعره من 180 إلى 300
بربون 2: يترواح سعره من 110 إلى 170
دنيس: يترواح سعره من 90 إلى 230
بوري 1: يترواح سعره من 125 إلى 175
بوري 2: يترواح سعره من 90 إلى 110
مازليا - كشر: يترواح سعره من 100 إلى 300
شعور: يترواح سعره من 100 إلى 300
وقار: يترواح سعره من 150 إلى 350
قاروص - لوت: يترواح سعره من 150 إلى 350
موزة: يترواح سعره من 70 إلى 100
باغة: يترواح سعره من 25 إلى 35
سردين: يترواح سعره من 60 إلى 90
كسكمري: يترواح سعره من 60 إلى 80
أسعار السمك البلطي اليوم
يتراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 70 و72 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر السمك البلطي الوسط تراجعًا ليكون ما بين 66 و68 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.
أسعار الجمبري اليوم
سجل الجمبري الجامبو سعرًا يتراوح بين 570 و670 جنيهًا للكيلو.
يبلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 480 و560 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 380 و480 جنيهًا للكيلو.
سعر الجمبري صغير الحجم يتراوح ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.
ثبت سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك المجمد
يترواح سعر مرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
يترواح سعر بربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
يترواح سعر سردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
يترواح سعر ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
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