ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-12-2024 أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي .. سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ارتفاعًا في جميع البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 13.58 جنيه، وسعر البيع 13.61 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

الريال السعودي بكام مصري

وتتزايد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة لتلبية الطلب المرتفع على السفر إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، وكذلك للسياحة والعمل، وفي هذا السياق، يقدم موقع الموجز في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 0.27 دولار أمريكي لكل 1 ريال سعودي.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الريال السعودي بنحو ، 1 دولار أمريكي 3.76 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري: 13.57 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 13.55 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB): 13.58 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 13.52 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 13.48 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 13.51 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 13.55 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

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