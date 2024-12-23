ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، ارتفاعًا طفيفًا في معظم البنوك سواء الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

ويأتي هذا الارتفاع تماشيًا مع التغيرات المستمرة في سوق الصرف الأجنبي، مما زاد من اهتمام المتداولين والمتابعين لتحركات سعر الصرف.

يرصد موقع الموجز أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية خلال التقرير التالي.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملاته في البنك المركزي المصري عند 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع ويعكس هذا السعر التحديثات الأخيرة على شاشات عرض أسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي



في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الريال السعودي 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع، مما يجعله في نطاق الأسعار المرتفعة مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرياستقرارًا نسبيًا عند13.51 جنيهًا للشراء و13.56جنيهًا للبيع،سواء للشراءأو البيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك مصر، حافظ الريال السعودي على مستوى قريب من البنوك الحكومية الأخرى، حيث سجل 13.51 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس،يبلغ سعر الريال السعودي 13.48جنيهًا إسترلينيًا عند الشراء و13.59جنيهًا إسترلينيًا عندالبيع، مما يجعله أحد أكثر خيارات الشراء رواجًا.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي (CIB)، تم بيع الريال السعودي وعرضه بسعر 13.54 جنيهًا مصريًا و13.56جنيهًا مصريًا على التوالي، وذلك في البنك التجاري الدولي (CIB).

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.53 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، مع استقرار نسبي مقارنة بالسوق.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

في بنك القاهرة، تم عرض الريال السعودي عند13.51 جنيه إسترليني و13.56 جنيه إسترليني في بنك القاهرة تماشيًا مع البنوك الأخرى.

تشير هذه التحركات الطفيفة إلى استقرار نسبي في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مع اختلافات طفيفة بين البنوك. يبقى متابعة الأسعار أمرًا هامًا للمستفيدين من تداول العملات وتحويل الأموال.

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