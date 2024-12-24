سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك، مع تسجيل تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع، ويأتي ذلك نتيجة لعوامل مثل تكاليف العمليات المصرفية وسياسات كل بنك، وفيما يلي تبين الموجز تفاصيل أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

حقق بنك نكست أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم عند مستوى 13.59 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع عند 13.63 جنيه.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.58 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ارتفع سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 13.57 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 13.58 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد 13.58 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.58 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 13.51 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك إلى 13.50 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.55 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 13.52 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

عوامل تحديد سعر الريال السعودي

يتأثر سعر الريال السعودي في مصر بعوامل عدة، من أبرزها حجم الطلب على العملة السعودية خلال موسم العمرة والحج، بالإضافة إلى سياسات البنوك وتكاليف العمليات المصرفية.

الريال السعودي والعملاء المصريون

يعد الريال السعودي من العملات الأكثر طلبًا في السوق المصري، خاصةً مع اقتراب مواسم العمرة والحج. لذلك، يحرص العملاء على متابعة التغيرات اليومية في سعر الصرف للحصول على أفضل الأسعار.

وتظل أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري متغيرة بين البنوك وفقًا للعرض والطلب. يمكن للعملاء زيارة المواقع الرسمية للبنوك أو الفروع المختلفة للحصول على تفاصيل دقيقة حول أسعار الصرف.

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