تحديث سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21.. انخفاض جديد يضرب الأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا جديدًا، مع تركيز الأنظار على عيار 21 الذي يعتبر الأكثر تداولًا بين المشترين والمستثمرين، وتأتي هذه التحركات في ظل استقرار نسبي للأسواق المحلية وتفاعلاتها مع الأوضاع العالمية، وفيما يلي نرصد لكم عبر الموجز التفاصيل الكاملة للأسعار حسب العيار وسوق البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: سعر الشراء: 4280 جنيهًا. سعر البيع: 4267 جنيهًا. يعتبر من أنقى أنواع الذهب والأكثر استخدامًا في السبائك.

سعر الذهب عيار 22: سعر الشراء: 3923 جنيهًا. سعر البيع: 3912 جنيهًا. يستخدم عادةً في الحُلي ذات النقوش المميزة.

سعر الذهب عيار 21: سعر الشراء: 3745 جنيهًا. سعر البيع: 3735 جنيهًا. الأكثر تداولًا في السوق المصرية نظرًا لمتانته وتصميماته.

سعر الذهب عيار 18: سعر الشراء: 3210 جنيهات. سعر البيع: 3201 جنيه. مناسب للاستخدام في المجوهرات العصرية.

سعر الذهب عيار 14: سعر الشراء: 2497 جنيهًا. سعر البيع: 2489 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سعر الشراء: 29960 جنيهًا. سعر البيع: 29950 جنيهًا.

سعر الأونصة العالمية: سعر الشراء: 2614 دولارًا. سعر البيع: 2613.5 دولار.



ويشهد أسواق المال استقرار سعر الدولار عند 51.12 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع يساهم في دعم الأسعار المحلية، وتترقب الأسواق العالمية لتغيرات أسعار الفائدة التي تؤثر مباشرة على حركة الذهب، مع الطلب المحلي المتزايد على السبائك والجنيهات الذهبية كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار السبائك الذهبية

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4385.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,949.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24: 21,898.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 43,797.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 68,104.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 87,594.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 109,492.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 437,971.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,087,928.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,349,714.29 جنيه.

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