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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في المحلات

سعر الذهب والسبائك
سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك.. شهد سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 تراجعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات أمس, ليحقق سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء، بتراجع قيمته 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

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سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء، بتراجع قيمته 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 5.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء، بتراجع قيمته 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء، بتراجع قيمته 3.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 حوالي 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 9 نحو 1615.75 جنيه للبيع، و1607.25 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيهًا للبيع، و30000 جنيه للشراء، بانخفاض قيمته 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب حوالي 2631.36 دولارًا للبيع، و2631.09 دولارًا للشراء، بتراجع قدره 0.5 دولار.

أسعار السبائك الذهبية

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4385.71 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,949.29 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24: 21,898.57 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 43,797.14 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 68,104.86 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 87,594.29 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 109,492.86 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 437,971.43 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,087,928.57 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,349,714.29 جنيه.

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