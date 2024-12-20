جنون سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 .. اعرف قائمة أسعار السبائك اليوم

تشهد أسعار سبائك الذهب اليوم ومنها سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24، استقرارًا نسبيًا، حيث حافظت معظم الأوزان على مستوياتها السعرية وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق العالمية ذلك بالتزامن مع تغيرات في أسعار الذهب في البورصات العالمية وتأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، ونسرد لكم عبر الموجز تفاصيل أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24، والمقدمة من جولد إيرا، سعرًا قدره 217,350.43 جنيه، وهو من بين أبرز الأحجام المطلوبة نظرًا لتناسبه مع احتياجات المدخرين والمستثمرين.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة

سبيكة 1 جرام عيار 24 : 4285.75 جنيه

: 4285.75 جنيه سبيكة 5 جرام عيار 24 : 21,428.75 جنيه

: 21,428.75 جنيه سبيكة 10 جرام عيار 24 : 42,857.50 جنيه

: 42,857.50 جنيه سبيكة 20 جرام عيار 24 : 85,715.00 جنيه

: 85,715.00 جنيه سبيكة 25 جرام عيار 24 : 107,143.75 جنيه

: 107,143.75 جنيه سبيكة 100 جرام عيار 24 : 428,575.00 جنيه

: 428,575.00 جنيه سبيكة 250 جرام عيار 24 : 1,071,437.50 جنيه

: 1,071,437.50 جنيه سبيكة 1 كيلو عيار 24: 4,285,750.00 جنيه ​​

وتشهد أسواق المعدن النفيس ارتفاعًا في سعر سبيكة الذهب 50 جرام خلال الفترات الماضية، انعكاسًا للطلب المتزايد على السبائك متوسطة الحجم، حيث يفضلها المدخرون لتناسبها مع قدراتهم الشرائية مقارنة بالسبائك ذات الأوزان الأكبر، حيث يستمر الذهب في كونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث يزداد الإقبال على السبائك كوسيلة للحفاظ على قيمة الأصول.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24:

سعر البيع: 4285.75 جنيه

جنيه سعر الشراء: 4257.25 جنيه

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 3928.5 جنيه

سعر الشراء: 3902.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

سعر البيع: 3750 جنيه

سعر الشراء: 3725 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

سعر البيع: 3214.25 جنيه

سعر الشراء: 3192.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

سعر البيع: 2500 جنيه

جنيه سعر الشراء: 2483.25 جنيه

سعر الذهب عيار 12:

سعر البيع: 2142.75 جنيه

سعر الشراء: 2128.5 جنيه

سعر الذهب عيار 9:

سعر البيع: 1607.25 جنيه

جنيه سعر الشراء: 1596.5 جنيه

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