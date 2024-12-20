سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 20-12-2024 في محلات الصاغة
شهد سعر الذهب والسبائك ارتفاعًا طفيفًا على مستوى جميع الأعيرة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024, بينما تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “أي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4257.25 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 5.75 جنيه مقارنة بالأمس.
سعر الذهب عيار 22
بلغ سعر عيار 22 نحو 3902.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 5.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر عيار 21 إلى 3725 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18
سجل الذهب عيار 18 سعر 3192.75 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء، بارتفاع قدره 4.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 14
حقق الذهب عيار 14 سعر 2483.25 جنيه للبيع، و2470 جنيهًا للشراء، بزيادة 3.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 12
بلغ سعر عيار 12 حوالي 2128.5 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيه.
سعر الذهب عيار 9
وصل سعر عيار 9 إلى 1596.5 جنيه للبيع، و1587.75 جنيه للشراء، مسجلًا زيادة بقيمة 2.25 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 29800 جنيه للبيع، و29640 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب
تراجعت أوقية الذهب بالدولار الأمريكي لتسجل 2604.9 دولارًا للبيع، و2604.63 دولارًا للشراء، بانخفاض قدره 1 دولار.
أسعار السبائك الذهبية
- سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4334.29 جنيه.
- سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 43,282.86 جنيه.
- سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 67,305.14 جنيه.
- سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 86,565.71 جنيه.
- سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 108,207.14 جنيه.
- سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 432,828.57 جنيه.
- سعر سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1,075,071.43 جنيه.
- سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,298,285.71 جنيه.
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