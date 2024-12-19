المعدن الأصفر يتراجع 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا، خاصة في سعر عيار 21 الذي انخفض بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، الذي يعد الأكثر تداولًا بين المواطنين.
وجاءت الأسعار الجديدة لتعكس حالة من التذبذب النسبي في سوق الذهب، مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
- سعر الشراء: 4243 جنيه
- سعر البيع: 4220 جنيه
سعر الذهب عيار 22:
- سعر الشراء: 3890 جنيه
- سعر البيع: 3869 جنيه
سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):
- سعر الشراء: 3711 جنيه
- سعر البيع: 3691 جنيه
سعر الذهب عيار 18:
- سعر الشراء: 3183 جنيه
- سعر البيع: 3166 جنيه
سعر الذهب عيار 14:
- سعر الشراء: 2475 جنيه
- سعر البيع: 2461 جنيه
الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21):
- سعر الشراء: 29,704 جنيه
- سعر البيع: 29,684 جنيه
أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر
شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا، وسط ترقب لتحركات السوق العالمية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24: 134,254.86 جنيه
- جنيه ذهب (8 جرام عيار 21): 30,240.00 جنيه
- ربع جنيه ذهب (2 جرام): 7,560.00 جنيه
- سبيكة 0.25 جرام عيار 24: 1,175.71 جنيه
- سبيكة 0.5 جرام عيار 24: 2,241.43 جنيه
- سبيكة 1 جرام عيار 24: 4,322.86 جنيه
- سبيكة 2.5 جرام عيار 24: 10,792.14 جنيه
- سبيكة 5 جرام عيار 24: 21,584.29 جنيه
- سبيكة 10 جرام عيار 24: 43,168.57 جنيه
- سبيكة 15.55 جرام عيار 24: 67,127.43 جنيه
- سبيكة 20 جرام عيار 24: 86,337.14 جنيه
- سبيكة 25 جرام عيار 24: 107,921.43 جنيه
- سبيكة 50 جرام عيار 24: 215,842.86 جنيه
- سبيكة 100 جرام عيار 24: 431,685.71 جنيه
- سبيكة 250 جرام عيار 24: 1,072,214.29 جنيه
- سبيكة 1 كيلو جرام عيار 24: 4,286,857.14 جنيه
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