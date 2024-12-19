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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

المعدن الأصفر يتراجع 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا، خاصة في سعر عيار 21 الذي انخفض بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، الذي يعد الأكثر تداولًا بين المواطنين.

 وجاءت الأسعار الجديدة لتعكس حالة من التذبذب النسبي في سوق الذهب، مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24:

  • سعر الشراء: 4243 جنيه
  • سعر البيع: 4220 جنيه

سعر الذهب عيار 22:

  • سعر الشراء: 3890 جنيه
  • سعر البيع: 3869 جنيه

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

  • سعر الشراء: 3711 جنيه
  • سعر البيع: 3691 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

  • سعر الشراء: 3183 جنيه
  • سعر البيع: 3166 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

  • سعر الشراء: 2475 جنيه
  • سعر البيع: 2461 جنيه

الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21):

  • سعر الشراء: 29,704 جنيه
  • سعر البيع: 29,684 جنيه
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أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا، وسط ترقب لتحركات السوق العالمية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24: 134,254.86 جنيه
  • جنيه ذهب (8 جرام عيار 21): 30,240.00 جنيه
  • ربع جنيه ذهب (2 جرام): 7,560.00 جنيه
  • سبيكة 0.25 جرام عيار 24: 1,175.71 جنيه
  • سبيكة 0.5 جرام عيار 24: 2,241.43 جنيه
  • سبيكة 1 جرام عيار 24: 4,322.86 جنيه
  • سبيكة 2.5 جرام عيار 24: 10,792.14 جنيه
  • سبيكة 5 جرام عيار 24: 21,584.29 جنيه
  • سبيكة 10 جرام عيار 24: 43,168.57 جنيه
  • سبيكة 15.55 جرام عيار 24: 67,127.43 جنيه
  • سبيكة 20 جرام عيار 24: 86,337.14 جنيه
  • سبيكة 25 جرام عيار 24: 107,921.43 جنيه
  • سبيكة 50 جرام عيار 24: 215,842.86 جنيه
  • سبيكة 100 جرام عيار 24: 431,685.71 جنيه
  • سبيكة 250 جرام عيار 24: 1,072,214.29 جنيه
  • سبيكة 1 كيلو جرام عيار 24: 4,286,857.14 جنيه

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